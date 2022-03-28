🔥Sigaraya yeni zam var mı? 28 Mart Pazartesi bugün sigara ve alkole zam geldi mi, gelecek mi? JTİ-BAT- Philip Morris ZAMLI en ucuz sigara fiyat listesi 2022!

Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde Sigara zammı var mı? 28 Mart sigara fiyatları ne kadar? Sorularına yanıt arar oldu. Şimdi ise sosyal medyada bazı iddialar dolaşıyor ve sigara fiyatlarının yeniden zamlanacağına ilişkin bilgiler yayınlanıyor. Peki ne kadar zam geldi? İşte 28 Mart Pazartesi güncel sigara fiyatları listesi 2022!
SİGARAYA YENİ ZAM GELECEK Mİ?
Sigaraya zam yapılacağı Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş tarafından duyuruldu. Aybaş sigara ve alkollü içkilere zam geleceğini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Sigaraya geçtiğimiz ay da 2 liralık zam yapılmıştı.
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş 28 Mart Pazartesi günü yeni bir zam daha geleceğini açıklandı.
"Sigara ve alkol dağıtıcıları zamlara hazır olmamız için haber verdi. Pazartesi yüksek ihtimal ile sigaraya zam gelecek."
Alkole zammın Ramazan'da 2 Nisan'da gelmesini bekliyoruz
"Alkole de yüzde 10-15'lik bir zam gelecek. Alkol zammının Ramazan Ayı'nın girişinde, Nisan ayının 2'si gibi gelmesini bekliyoruz..."