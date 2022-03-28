RAMAZAN KOLİSİ 2022 fiyatları: A101, BİM, Migros, ŞOK, Carrefoursa, Metro, Bizim Toptan Market! EN UCUZ ramazan kolisi hangi markette?

METRO RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Metro Türkiye mağazalarında 70 farklı parametrede analiz ve denetimlerden geçen ürünler ile hazırlanan ramazan erzak paketleri için 4 seçenek bulunuyor. Bu paketlerin 13 çeşit içereni 154,90 lira, 20 çeşit içereni 279,90 lira, 22 çeşit ürün içereni 349,90 liradan ve 7 çeşit kahvaltılık içeren paketi ise 144,90 liradan raflarda yerini aldı.

A101 RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

A101 Ramazan kolisi 2021 yılında 119,50 TL idi. Bu sene için güncel fiyatlar henüz açıklanmadı.

BİM RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

BİM 2022 yılı için Ramazan kolisi fiyatlarını henüz açıklamadı. Duyuru geldiğinde haberimizde yer verilecektir.