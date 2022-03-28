Nisan ayı kira artış oranı kaç TL oldu? 🕙TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 enflasyon beklentisi yüzde kaç?

TÜİK tarafından her ayın ilk günlerinde bir önceki ayın enflasyon rakamları açıklanıyor. Nisan ayına sayılı günler kala Mart ayının enflasyon rakamları merak ediliyor. Ev sahibi ve kiracılar da yeni ayda yapılacak kira zammı için enflasyon verilerine odaklandı. Dolayısıyla milyonlarca kişi Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? 2022 Mart TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları belli oldu mu? Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte son dakika gelişmeler...
MART ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mart ayı enflasyon rakamlarının 4 Nisan tarihinde açıklanması bekleniyor.
NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon rakamları piyasalar başta olmak üzere vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaşacak.
Kira artış oranı ve memur ve memur emekli zammında belirleyici olan mart ayı enflasyon rakamları, 4 Nisan 2022 tarihinde belli olacak.
ENFLASYON RAKAMLARINDA SON DURUM NEDİR?
TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.