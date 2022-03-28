İşsizlik maaşı nasıl alınır? 💸2022 işsizlik maaşı ne kadar, kimler yararlanabilir? İşsizlik maaşı başvuru şartları 2022 nelerdir?

Binlerce kişi gündemde işsizlik maaşı nasıl alınır sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Sigortalı işsizlere bellli başlı şartları taşımaları durumunda işsiz kaldıkları zaman, belirli süre ve miktarda yapılan işsizlik ödeneği, bir diğer adıyla işsizlik maaşı yeni bir iş fırsatı yakalayana kadar vatandaşların ekonomik olarak nefes almalarını amaçlıyor. Peki 2022 işsizlik maaşı ne kadar, kimler yararlanabilir? İşsizlik maaşı başvuru şartları 2022 nelerdir? Hangi durumlarda işsizlik ödeneği kesiliyor? Konuya dair merak edilenler haberimizde yer alıyor.
İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI 2022 NELERDİR?
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.
İŞSİZLİK MAAŞI 2022 NE KADAR?
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.