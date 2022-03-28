👉Gece yapılan EFT ve havale ne zaman, saat kaçta hesaba geçer? Bankaların EFT ve havale saatleri 2022! 👩‍💻Gece EFT ve havale ile para transferi yapılıyor mu?

Bankaların EFT ve havale saatleri 2022 ekonomi gündeminde en merak edilen konular arasında yer alıyor ve vatandaşlar bu işlemlerini hangi saat aralığında ve günlerde gerçekleştirebileceğini öğrenmek istiyor. Peki gece yapılan EFT ve havale ne zaman, saat kaçta hesaba geçer? Gece EFT ve havale ile para transferi yapılıyor mu? FAST sistemi ile para transferlerinde belirli ücret karşılığında istisnalar sunuluyor, konuya dair tüm detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
👩💻HAFTA SONU VE GECE YAPILAN EFT NE ZAMAN HESABA GEÇER?
Bankaların kendi içinde belirlediği farklı EFT saatleri vardır. Bu işlemler genellikle sabah 8 ile akşam 17.30 arasında gerçekleştirilebilir. Bankanın EFT ve havale saatleri dışında herhangi bir işlem yapıldığında para, gönderilen hesaba, takip eden günün ilk EFT saati içinde yatar. Ancak FAST işlemi ile 1000 TL'ye kadar 7/24 EFT yapılabilir.
FAST Nedir?
FAST, elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi. Bu sistem ile 7/24 EFT işlemi yapabilir. Farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebiliyor. FAST limiti ilk aşamada 50 TL limitli olarak başlatılmıştı. Bu limit 1000 TL'ye çıkarıldı.