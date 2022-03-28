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    • Ekonomi
    • 28.03.2022 10:30
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    • 28.03.2022 21:36
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    Bugün çeyrek, gram, yarım, tam, ATA, Cumhuriyet altını kaç TL? ⚡29 MART CANLI ALTIN FİYATLARI! 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları ne kadar?

    Altın fiyatları hakkkında aramalar sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. Piyasaların kapalı olduğu 28 Mart pazartesi gününde altındaki son durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Birkaç hafta önce 900 lira sınırını aşan gram altın fiyatı dünden itibaren 933 lira bandında işlem gördü. Peki, 29 Mart 2022 gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte anlık canlı altın fiyatları ve yorumları!

    takvim.com.tr
    Bugün çeyrek, gram, yarım, tam, ATA, Cumhuriyet altını kaç TL? ⚡29 MART CANLI ALTIN FİYATLARI! 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları ne kadar?

    Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. Yatırım, hediye veya düğünlerde takı merasimi için altın satın almak isteyenler serbest piyasa ve Kapalıçarşı altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, 29 Mart 2022 gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte anlık canlı altın fiyatları ve yorumları!

    GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

    👉GRAM ALTIN

    ALIŞ: 933,47

    SATIŞ: 933,90

    👉ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.517,00

    SATIŞ: 1.532,00

    👉YARIM ALTIN

    ALIŞ: 3.032,00

    SATIŞ: 3.064,00

    👉 ALTIN (ONS)

    ALIŞ: 1.957,72

    SATIŞ: 1.958,62

        👉ATA ALTIN

        ALIŞ: 6.186,00

        SATIŞ: 6.265,00

        👉CUMHURİYET ALTINI

        ALIŞ: 6.186,00

        SATIŞ: 6.280,00

        👉REŞAT ALTINI

        ALIŞ: 6.086,47

        SATIŞ: 6.152,95

        👉22 AYAR BİLEZİK

        ALIŞ: 845,71

        SATIŞ: 872,65

        👉18 AYAR BİLEZİK

        ALIŞ: 681,06

        SATIŞ: 681,50

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        Haberler Ekonomi Bugün çeyrek, gram, yarım, tam, ATA, Cumhuriyet altını kaç TL? ⚡29 MART CANLI ALTIN FİYATLARI! 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları ne kadar?
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