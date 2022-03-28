Bugün çeyrek, gram, yarım, tam, ATA, Cumhuriyet altını kaç TL? ⚡28 MART CANLI ALTIN FİYATLARI! 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları hakkkında aramalar sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. Piyasaların kapalı olduğu 28 Mart pazartesi gününde altındaki son durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Birkaç hafta önce 900 lira sınırını aşan gram altın fiyatı dünden itibaren 933 lira bandında işlem gördü. Peki, 28 Mart 2022 gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte anlık canlı altın fiyatları ve yorumları!