Bu bankalara borcu olanlara bomba açıklama! Borçları dert etmeyin! ING Bank, QNB Finansbak, İş Bankası ve TEB bank...

Devlet bankaları borç kapatma kredisi desteklerinin yanı sıra özel bankaların da başlattığı bu düşük faizli ve makul ödeme koşullarına sahip kredilere ise ilgi yoğun. ING, TEB, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank ve Aktif Bank gibi Türkiye'de bankacılık pazarında öne çıkan kurumlardan en düşük faiz oranları ile borç kapatma kredisi verilmeye devam ediyor. Esnek ödeme koşulları ve hesaplı kredi oranları ile çoğu bankadan borç kapatma kredisi alabilirsiniz.