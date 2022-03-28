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    • Ekonomi
    • 28.03.2022 15:14
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    • 28.03.2022 15:14
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    Bu bankalara borcu olanlara bomba açıklama! Borçları dert etmeyin! ING Bank, QNB Finansbak, İş Bankası ve TEB bank...

    Borçları dert etmeyin! Bu bankalar borçlarınızı ödüyor. Bankalara yüklü miktarda borcu olanlar amacıyla bankalardan yeni devreye özel borç kapatma kredileri duyuruldu. Son devrede artan fiyatlar sonrasında vatandaşlar kredi ve kredi kartı kullanmaya daha fazla yönelmiş durumda. Bu anlamda vatandaşların borçlarını ödeyememesi ortaya çıktı. ING Bank, QNB Finans, İş Bankası ve TEB başta olmak üzere çoğu banka faiz oranlarını düşürdü.

    takvim.com.tr
    Bu bankalara borcu olanlara bomba açıklama! Borçları dert etmeyin!

    Devlet bankaları borç kapatma kredisi desteklerinin yanı sıra özel bankaların da başlattığı bu düşük faizli ve makul ödeme koşullarına sahip kredilere ise ilgi yoğun. ING, TEB, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank ve Aktif Bank gibi Türkiye'de bankacılık pazarında öne çıkan kurumlardan en düşük faiz oranları ile borç kapatma kredisi verilmeye devam ediyor. Esnek ödeme koşulları ve hesaplı kredi oranları ile çoğu bankadan borç kapatma kredisi alabilirsiniz.

    ING Bank Borç Transferi Güncel Kredisi

    ING Bank borçlarını ödemekte zorluk çeken bütün vatandaşlar amacıyla en düşük faiz civarlarına sahip borç kapatma kredisi desteği ile finansman çözümleri sunmaya devam ediyor. %1,74'ten başlayan faiz oranları ile Borç Transferi Kredisi sunuluyor. 24 aya kadar vade seçenekleriyle kullanılacak kredi borçlarını tek bir çatı altında birleştirmek isteyenlere faydalar sağlıyor.

    İş Bankası Borç Kapatma Güncel Kredisi

    36 aya kadar vade seçenekleriyle şahsa özel faiz oranlarının yapılacağı İş Bankası Borç Transferi Kredisi, kredi borçlarını İş Bankası üstünde birleştirmek ve yapılandırarak makul ödeme seçenekleri ile ödemek isteyenlere 10.000 TL amacıyla uygun faizlerle kredi sağlıyor. Türkiye İş Bankası üstünde borçlarını birleştiren vatandaşlar şahsa özel faiz oranlarından da yararlanabilecek.

        QNB Finansbank Borç Kapatma Güncel Kredisi Hesaplama

        Tüm borçlarınızı QNB Finansbank kredisi ile kapatma talebinde bulunarak düşük faiz oranlarından yararlanabilir ve başka banaklara olan sahip olunan borçlarınızın makul taksit planları ile basitçe ödenmesini sağlayabilirsiniz. %2,54'ten başlayan faiz oranları ve 36 ay vade seçenekleri ile 10 bin TL kredi üzerinden hesaplama yapılmaktadır.

        Aktif Bank ve PTT'den Borç Transferi Güncel Kredisi

        Emeklilere özel borç kapatma kredisi ile kişilerin borçlarını ödemesine destek gerçekleştiren Aktif Bank, PTT vasıtasıyla bütün borçluların basit ödeme fırsatlarından yararlanmasını sağlamaktadır. %2,99 faiz oranlarıyla emeklilerin yararlanabileceği borç kapatma kredisi, 36 ay vade seçenekleriyle sunuluyor. Vatandaşların N Kolay üzerinden şubesiz bankacılık hizmetlerinden ve avantajlarından da yararlanarak borçlarını kapamak amacıyla makul kredi alması sağlanacak.
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        Haberler Ekonomi Bu bankalara borcu olanlara bomba açıklama! Borçları dert etmeyin! ING Bank, QNB Finansbak, İş Bankası ve TEB bank...
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