Altın alacaklar dikkat: İslam Memiş yatırımcılara doğru zamanı açıkladı! ALTIN DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ? Sakın o hatayı yapmayın

💥SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI - Altın fiyatları haftanın son gününde gündemde yer alıyor. Küçük ve büyük ölçekteki yatırımcılar bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata altın, cumhuriyet altını, 18-22 ayar bilezik fiyatlarını merak ediyor. Altın güne yükselişle başladı. Gram altının alış fiyatı bugün 934,17 TL iken, cumhuriyet altının fiyatı da 6.054,00 TL olarak kaydedildi. Yatırımcılara tavsiyelerde bulunan ekonomi uzmanı İslam Memiş, ''"Yıllık gelirimizi altına endekslesek ve yatırımlarımızı ona göre yaparsak kâr elde etmiş oluruz.'' dedi. İşte detaylar...
28 MART ALTIN FİYATLARI: GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM, ATA ALTIN NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları yukarı yönlü seyrediyor. İşte bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata altın, cumhuriyet altını, 18-22 ayar bilezik fiyatları:
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.515,00
SATIŞ: 1.534,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 933,67
SATIŞ: 933,85
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 847,71
SATIŞ: 854,34
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.185,00
SATIŞ: 6.279,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.154,23
SATIŞ: 6.307,57
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.031,00
SATIŞ: 3.071,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.053,00
SATIŞ: 6.119,00
ONS ALTIN
ALIŞ: 1.958,72
SATIŞ: 1.959,16