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    • Ekonomi
    • 28.03.2022 09:29
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    • 28.03.2022 09:30
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    🚘Akaryakıt fiyatlarına indirim var mı? 28 MART EPGİS benzin ve (mazot) motorine yeni zam gelecek mi? 1 litresi ne kadar kaç TL? Güncel fiyatlar...

    Güncel akaryakıt fiyatları gündemde yer alıyor. Sürücüler Shell, Opet, PO, BP istasyonlarında benzin ve (mazot) motorinin litre fiyatının ne kadar olduğunu merak ediyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde son dakika 28 MART EPGİS duyuruları araştırılıyor. Peki Akaryakıt fiyatları düşecek mi? Bugün benzin ve (mazot) motorine yeni zam var mı? 1 litresi ne kadar kaç TL? Güncel mazot, motorin ve benzin fiyatları...

    🚘28 MART EPGİS benzin ve mazot motorine yeni zam gelecek mi?

    28 MART EPGİS AKARYAKIT FİYATLARI Rusya Ukrayna arasındaki anlaşmazlık devam ederken akaryakıt fiyatlarındaki yei gelişmeler gündemdeki sıcak yerini koruyor. Araç sahipleri benzin (mazot) motorine indirim ve ya zam gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Özellikle megakentlerde ikamet eden sürücüler Shell, Opet, PO, BP güncel akaryakıf fiyatlarını öğrenmek istiyor. Peki Akaryakıt fiyatları düşecek mi? 28 MART EPGİS benzin ve (mazot) motorine yeni zam var mı? 1 litresi ne kadar kaç TL? İşte güncel akaryakıf fiyatları...

    GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

    👉BENZİN FİYATLARI

    İstanbul benzin fiyatı: 19,80

    Ankara benzin fiyatı: 19,78

    İzmir benzin fiyatı: 19,80

    👉MOTORİN FİYATLARI

    İstanbul motorin fiyatı: 23,66

    Ankara motorin fiyatı: 23,68

    İzmir motorin fiyatı: 23,70

    SON DAKİKA: BRENT PETROL FİYATI

    Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 113,14 dolardan işlem görüyor.

    Cuma günü 120,65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 117,37 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,6 azalışla 113,14 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 109,37 dolardan alıcı buldu.

    Fiyatlardaki düşüşte, artan Kovid-19 vakaları karşısında Çin'in Şangay kentinde sokağa çıkma yasağının devreye alınması etkili oldu.

    Söz konusu yasağın ne kadar süreceği bilinmezken, süreç boyunca iki aşamalı Kovid-19 testi uygulanacağı belirtildi. Öte yandan ülkenin Huangpu bölgesinde de 28 Mart - 1 Nisan döneminde kapanma ilan edildi.

    Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de, artan Kovid-19 vakaları karşısında alınan tedbirler, talep düşüşü endişelerini artırıyor ve fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

        Öte yandan, perşembe günü gerçekleştirilecek 27. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nda grubun önceki aylardan daha hızlı bir şekilde petrol üretimini artırmayı başaramayacağına yönelik beklentiler de fiyatlarda baskı oluşturuyor.

        OPEC+ grubu, ana tüketici ülkelerin petrol açığını kapatmak ve fiyatları düşürmek için küresel pazara daha fazla ham petrol pompalama çağrısı yapmasına rağmen bu çağrılara yanıt vermiyor.

        Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı, Rusya'ya bazı ülke ve ithalatçı şirketlerin uyguladıkları ilave yaptırımlar nedeniyle petrol üretiminin nisanda günlük 3 milyon varil azalabileceğini tahmin ediyor.

        Brent petrolde teknik olarak 114,98 ile 115,85 dolar aralığının direnç, 113,07 ile 112,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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        Haberler Ekonomi 🚘Akaryakıt fiyatlarına indirim var mı? 28 MART EPGİS benzin ve (mazot) motorine yeni zam gelecek mi? 1 litresi ne kadar kaç TL? Güncel fiyatlar...
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