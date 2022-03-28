🎺Döviz kurlarıyla birlikte altın, gümüş fiyatlarında yaşanan son değişimler heyecanla takip ediliyor ve bu bağlamda uzman isimlerden önemli tahminler gelmeye devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki son durumu değerlendirerek altının gidişatı için önemli ihtarlarda bulundu. Son değerlendirmelerin ardından yatırımcılar, "Altın neden düşüyor? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları neden düştü?" sorularının yanıtını aldı. Peki, Altın fiyatları 28 Mart 2022 gününe nasıl başladı? İşte güncel veriler...
📢İSLAM MEMİŞ GÜNCEL ALTIN YORUMLARI!
Son dakika: Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ve enflasyon endişeleri ile 2 bin 70 doları gören ons altın bir süredir 1900-1950 dolar aralığına sıkıştı. Bu zirve sonrası geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası Fed'in FOMC toplantısının ardından 1.895 dolara gerileyen altının ons fiyatı, Fed tarafından gelen agresif faiz artışı açıklamaları ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişin baskısıyla yatay yeniden yükselişe geçti.
Ons Altın fiyatı değer kaybeden dolar endeksinin ve artan küresel endişelerin etkisiyle haftanın son işlem gününde 1962 direncine kadar yükselmişti.
Analistler yükseliş için ilk etapta 1950 dolar direncinin takip edileceğini ve 2 bin dolarlı seviyelerin yeniden görülmesi için bu seviyenin kalıcı olarak aşılması gerektiğinin altını çizdi. 1.950 dolar seviyesi üzerinde 1962 ve 1975 dirençleri yer alırken, 1900 dolar seviyesi altında ise 1885, 1972 ve 1850 destekleri bulunuyor.