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    • Ekonomi
    • 28.03.2022 14:38
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    • 28.03.2022 14:38
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    🥛1 Nisan 2022 süt ürünlerine %50 zam gelecek mi? Çiğ süt, peynir, kaşar, tereyağı, yoğurt fiyatları ne kadar olacak? A101-BİM-ŞOK-Migros güncel fiyatlar...

    Temel gıda ürünlerine gelen zamların ardından vatandaşlar güncel süt fiyatlarını merak edip araştırıyor. Son olarak, Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), maliyetlerdeki hızlı artış sebebiyle çiğ süt tavsiye satış fiyatında artışa gidilmesi talebinde bulundu. Çiğ süt zammı ile birlikte peynir, kaşar, tereyağı ve yoğurt gibi süt ürünlerine de zam yapılacağı ileri sürülüyor. Peki, 1 Nisan 2022 süt ürünlerine %50 zam gelecek mi? Çiğ süt, peynir, kaşar, tereyağı, yoğurt fiyatları ne kadar olacak? İşte güncel market fiyatları...

    takvim.com.tr
    1 Nisan 2022 süt ürünlerine %50 zam gelecek mi?

    Temel gıda ürünleri arasında yer alan süte zam geleceği iddiaları sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ayçiçek yağı fiyatlarında konuşulan stok sıkıntısının ardından bazı zincir marketlerde zamlar yapılmaya başlanmıştı. Ancak yapılan açıklamalarda ayçiçek yağı için stok sıkıntısı bulunmadığı vurgulandı. Bu noktada vatandaşlar sırada süt fiyatlarına zam gelecek mi? Sorusunu araştırmaya başladı. Peki, 1 Nisan 2022 süt ürünlerine %50 zam gelecek mi? Çiğ süt, peynir, kaşar, tereyağı, yoğurt fiyatları ne kadar olacak? İşte güncel market fiyatları...

    SÜT ÜRETİCİLERİ ÇİĞ SÜT TAVSİYE SATIŞ FİYATINDA ARTIŞ TALEP ETTİ

    AA'nın haberine göre, Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), maliyetlerdeki hızlı artış sebebiyle çiğ süt tavsiye satış fiyatında artışa gidilmesi talebinde bulundu.

    Dernekten yapılan açıklamada, süt üreticilerinin yıllardır zarar ettiği belirtildi.

    Gıda güvenliğinin öneminin Kovid-19 salgınının yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle herkes tarafından anlaşıldığına işaret edilen açıklamada, tüm zorluklara rağmen üretime devam etmeye çalışan üreticinin, artan maliyetler karşısında ineklerini kesmek zorunda kaldığı bildirildi.

    Açıklamada, tüm girdi ve ham madde fiyatları zamlanırken süt fiyatı sabit tutularak gıda enflasyonunun kontrol edilemeyeceğine işaret edilerek, üretim düşüşünün sanılanın aksine fiyatın daha da artmasına sebep olacağı aktarıldı.

    Süt fiyatının sanayici değil, üretici tarafından belirlenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Üretici ağır maliyet baskısı altında ezilmektedir ve işi bırakma eğilimindedir. Bunun sonucunda ise süt inekleri kesime gitmektedir. Süt ve et ürünlerinde öngörülemez şekilde seyreden maliyetler sonucu hem üretici hem tüketici mağduriyet yaşamaktadır. Talebimiz nettir, süt fiyatı maliyet artışına paralel olarak yem/süt paritesinin 1,5 seviyesini koruyacak şekilde belirlenmeli ve sürdürülebilir sınırlara bağlanmalıdır."

        MARKETLER 1 NİSAN'I BEKLİYOR

        1 Nisan'dan itibaren marketlerde satılan süt ve süt ürünlerine de zam gelmesi bekleniyor. Bazı haber kaynaklarında yer alan iddialara göre, markette satılan bir kutu sütün fiyatı en az 2 lira zamlanacak. En ucuz süt 12 liradan başlayacak. 14-15 liraya satılan markalı sütlerin fiyatı da 17-18 liraya dayanacak.

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        Haberler Ekonomi 🥛1 Nisan 2022 süt ürünlerine %50 zam gelecek mi? Çiğ süt, peynir, kaşar, tereyağı, yoğurt fiyatları ne kadar olacak? A101-BİM-ŞOK-Migros güncel fiyatlar...
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