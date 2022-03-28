🥛1 Nisan 2022 süt ürünlerine %50 zam gelecek mi? Çiğ süt, peynir, kaşar, tereyağı, yoğurt fiyatları ne kadar olacak? A101-BİM-ŞOK-Migros güncel fiyatlar...

Temel gıda ürünleri arasında yer alan süte zam geleceği iddiaları sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ayçiçek yağı fiyatlarında konuşulan stok sıkıntısının ardından bazı zincir marketlerde zamlar yapılmaya başlanmıştı. Ancak yapılan açıklamalarda ayçiçek yağı için stok sıkıntısı bulunmadığı vurgulandı. Bu noktada vatandaşlar sırada süt fiyatlarına zam gelecek mi? Sorusunu araştırmaya başladı. Peki, 1 Nisan 2022 süt ürünlerine %50 zam gelecek mi? Çiğ süt, peynir, kaşar, tereyağı, yoğurt fiyatları ne kadar olacak? İşte güncel market fiyatları...
SÜT ÜRETİCİLERİ ÇİĞ SÜT TAVSİYE SATIŞ FİYATINDA ARTIŞ TALEP ETTİ
AA'nın haberine göre, Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), maliyetlerdeki hızlı artış sebebiyle çiğ süt tavsiye satış fiyatında artışa gidilmesi talebinde bulundu.
Dernekten yapılan açıklamada, süt üreticilerinin yıllardır zarar ettiği belirtildi.
Gıda güvenliğinin öneminin Kovid-19 salgınının yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle herkes tarafından anlaşıldığına işaret edilen açıklamada, tüm zorluklara rağmen üretime devam etmeye çalışan üreticinin, artan maliyetler karşısında ineklerini kesmek zorunda kaldığı bildirildi.
Açıklamada, tüm girdi ve ham madde fiyatları zamlanırken süt fiyatı sabit tutularak gıda enflasyonunun kontrol edilemeyeceğine işaret edilerek, üretim düşüşünün sanılanın aksine fiyatın daha da artmasına sebep olacağı aktarıldı.
Süt fiyatının sanayici değil, üretici tarafından belirlenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: