ŞOK marketlerde Ayçiçek yağları indirime girdi! Fiyatlar düştükçe düştü! 1 litrelik, 2 litrelik, 5 litrelik! Güncel 28 Mart sıvı yağ fiyatları...

ŞOK'ta bu Pazartesi neler var? İndirime giren ürünlerin listelendiği aktüel kataloğu yayımlandı. Katalogda gıdadan, elektronik ürünlere, giyimden teknolojik aletlere bir çok kampanya göze çarpıyor. Öte yandan ŞOK'un internet sitesindeki güncel ayçiçek yağı fiyatları da gündem oldu. 5 lt Evin ayçiçek yağlarında büyük indirim yapıldığı görüldü. Vatandaşlar market market uygun fiyata 5 litrelik ayçiçek yağı ararken ŞOK çılgın bir indirim yaptı. İşte 2022 ŞOK güncel sıvı yağ fiyatları ve aktüel kataloğu…