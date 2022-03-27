ŞOK marketlerde Ayçiçek yağları indirime girdi! Fiyatlar düştükçe düştü! 1 litrelik, 2 litrelik, 5 litrelik! Güncel 28 Mart sıvı yağ fiyatları...

ŞOK'ta bu Pazartesi neler var? İndirime giren ürünlerin listelendiği aktüel kataloğu yayımlandı. Katalogda gıdadan, elektronik ürünlere, giyimden teknolojik aletlere bir çok kampanya göze çarpıyor. Öte yandan ŞOK'un internet sitesindeki güncel ayçiçek yağı fiyatları da gündem oldu. 5 lt Evin ayçiçek yağlarında büyük indirim yapıldığı görüldü. Vatandaşlar market market uygun fiyata 5 litrelik ayçiçek yağı ararken ŞOK çılgın bir indirim yaptı. İşte 2022 ŞOK güncel sıvı yağ fiyatları ve aktüel kataloğu…
ŞOK'TA EVİN 5 LİTRELİK AYÇİÇEK YAĞI FİYATI DÜŞTÜ
👉• 1 lt Evin Ayçiçek Yağı 33.45 TL
👉• 2 lt Evin Ayçiçek Yağı 66.45 TL
👉• 5 lt Evin Ayçiçek Yağı 147,90 TL
ŞOK 2022 GÜNCEL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU