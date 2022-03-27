🏠Nisan ayı kira artış oranı belli oldu mu, kira zammı yüzde kaç? 2022 Nisan TEFE TÜFE ile kira artışı hesaplama!

Nisan ayına sayılı günler kala milyonlarca ev sahibi ve kiracı tarafından merakla beklenen kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon oranlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak. Bu kapsamda milyonlarca ev sahibi ve kiracı "2022 Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama işlemine dair merak edilenler...
NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon rakamları piyasalar başta olmak üzere vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaşacak.
Kira artış oranı ve memur ve memur emekli zammında belirleyici olan mart ayı enflasyon rakamları, 4 Nisan 2022 tarihinde belli olacak.
MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mart ayı enflasyon oranı 4 Nisan Pazartesi günü açıklanacak. Bilindiği üzere enflasyon rakamları her ayın 3'ünde yayınlanıyor ancak bu ay ayın 3'ü Pazar gününe denk geldiği için rakamlar Pazartesi duyurulacak...
4 Nisan Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak mart ayına ait enflasyon yakından izlenecek. Ocak ayında yüzde 11.10 gelmiş yıllık enflasyon 48.69 seviyesine yükselmişti.