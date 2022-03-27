🏠Nisan ayı kira artış oranı belli oldu mu, kira zammı yüzde kaç? 2022 Nisan TEFE TÜFE ile kira artışı hesaplama!

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon rakamları piyasalar başta olmak üzere vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaşacak.

Kira artış oranı ve memur ve memur emekli zammında belirleyici olan mart ayı enflasyon rakamları, 4 Nisan 2022 tarihinde belli olacak.