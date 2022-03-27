Fiyatlar düştükçe düştü! 1 litrelik, 2 litrelik, 5 litrelik! Güncel 28 Mart sıvı yağ fiyatları... ŞOK marketlerde Ayçiçek yağları indirime girdi!

5 lt Evin ayçiçek yağında sürpriz indirim! ŞOK zincir marketlerinde bu hafta ayçiçek yağlarında indirim vatandaşları bekliyor. Ayrıca ŞOK'un yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni haftanın gelmesiyle marketlerdeki indirimli ürünler değişti. Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirime girdi? İşte ŞOK güncel aktüel ürünler kataloğu ve indirime giren sıvı yağ fiyatları...