📣Ziraat Bankası EFT saat kaça kadar yapılır? 👉Ziraat Bankası EFT ücreti 2022! 🔎Ziraat Bankası EFT ve havale saatleri nedir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Hafta sonu ve akşam saatleri girmeden önce para transferlerini gerçekleştirmek isteyen tüm illerden vatandaşlar konuya dair tüm detayları öğrenmek istiyor. Ziraat Bankası'ndan farklı bir bankaya para gönderimi yapabilmek için saat ve ücret bilgisi haberimizde yer alıyor.
ZİRAAT BANKASI EFT SAAT KAÇA KADAR YAPILIR?
Ziraat Bankası EFT saatleri 09:00 ve 16:00 arasındadır.
Geç EFT ise 16:00 ve 17:00 arasındadır.
Ziraat Bankası EFT Ücretleri
- Mobil EFT ücreti: 1.14 TL ve 29 TL
- Geç EFT ATM üzerinden: 3.45 TL ve 85 TL
- Geç Mobil EFT: 1.72 TL ve 43 TL