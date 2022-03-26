Lider Filo halka arz ne zaman? LDR Turizm borsada ne zaman işlem görecek? LDR Turizm Lider Filo hisse kodu, hisse fiyatı ne kadar? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ekonomi gündeminde yatırımcıların merak ettiği ve öğrenmek istediği Lider Filo halka arz bilgilerini ve talep toplama tarihlerini haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.
LİDER FİLO HALKA ARZ NE ZAMAN?
LDR Turizm onaylı izahnamesinde yer alan tasarruf sahiplerine satış duyurusuna göre talep toplama tarihleri 29-30 Mart (Salı-Çarşamba) olarak belirlendi. Bu tarihlerde LIDER işlem koduyla 10.30-13.00 saatleri arasında Tera Yatırım liderliğinde tüm banka ve aracı kurumlardan talepte bulunulabilecek.
LDR Turizm'in sermayesi 53 milyon liradan 66 milyon liraya kadar yükseltilecek. Bedelli sermaye artırımından kaynaklanan 13 milyon adet hisse ise halka arz edilecek.
Bunların yanında LDR Turizm A.Ş.'nin halka arzında, şirketin mevcut ortaklarından Metin Barokas'a ait 4.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecek. Fazla talep olması durumunda ise Metin Barokas'ın sahip olduğu 3.400.000 TL nominal değerli B grubu payların ek satışı gerçekleştirilebilecek.
Halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 18,65 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Ek satışında gerçekleşmesi durumunda ise halka arz büyüklüğü 380 milyon 460 bin lira olacak.