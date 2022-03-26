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    • Ekonomi
    • 26.03.2022 22:09
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    • 26.03.2022 22:09
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    Lider Filo halka arz ne zaman? LDR Turizm borsada ne zaman işlem görecek? LDR Turizm Lider Filo hisse kodu, hisse fiyatı ne kadar?

    Ekonomi gündeminde Lider Filo halka arz ne zaman sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Şirketlerden pay sahibi olmak isteyen yatırımcılar halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuran firmaları yakından takip ediyor ve bu noktada Lider Filo (LDR Turizm) başvurusunun onay aldığını duyanlar detaylı bilgileri öğrenmek istiyor. Peki LDR Turizm borsada ne zaman işlem görecek? Halka arzı eşit mi oransal mı? LDR Turizm Lider Filo hisse kodu, hisse fiyatı ne kadar?

    takvim.com.tr
    Lider Filo halka arz ne zaman?

    Lider Filo halka arz ne zaman? LDR Turizm borsada ne zaman işlem görecek? LDR Turizm Lider Filo hisse kodu, hisse fiyatı ne kadar? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ekonomi gündeminde yatırımcıların merak ettiği ve öğrenmek istediği Lider Filo halka arz bilgilerini ve talep toplama tarihlerini haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

    LİDER FİLO HALKA ARZ NE ZAMAN?

    LDR Turizm onaylı izahnamesinde yer alan tasarruf sahiplerine satış duyurusuna göre talep toplama tarihleri 29-30 Mart (Salı-Çarşamba) olarak belirlendi. Bu tarihlerde LIDER işlem koduyla 10.30-13.00 saatleri arasında Tera Yatırım liderliğinde tüm banka ve aracı kurumlardan talepte bulunulabilecek.

    LDR Turizm'in sermayesi 53 milyon liradan 66 milyon liraya kadar yükseltilecek. Bedelli sermaye artırımından kaynaklanan 13 milyon adet hisse ise halka arz edilecek.

    Bunların yanında LDR Turizm A.Ş.'nin halka arzında, şirketin mevcut ortaklarından Metin Barokas'a ait 4.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecek. Fazla talep olması durumunda ise Metin Barokas'ın sahip olduğu 3.400.000 TL nominal değerli B grubu payların ek satışı gerçekleştirilebilecek.

    Halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 18,65 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Ek satışında gerçekleşmesi durumunda ise halka arz büyüklüğü 380 milyon 460 bin lira olacak.

        LDR Turizm A.Ş. Halka Arz Bilgileri
        Halka Arz Tarihi: 29-30 Mart 2022
        Halka Arz Fiyatı/Aralığı: 18.65 TL
        Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım
        Pay: 17,000,000 Lot
        Ek Pay: 3,400,000 Lot
        Aracı Kurum: Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
        BİST Kodu: LIDER
        Pazar: Yıldız Pazar

        LİDER TURİZM HAKKINDA

        LDR Turizm A.Ş., 11.08.2010 tarihinde operasyonel araç kiralama sektöründe faaliyet göstermek amacı ile kurulmuş olup, ödenmiş sermayesi bugün itibariyle 53.000.000,00 TL'dir.

        Kurulduğu günden bu yana istikrarlı bir büyüme gösteren şirketimiz, finansal ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde müşterilerine özelleştirilmiş uzun dönem araç kiralama hizmeti sağlamaktadır.

        Deneyimli kadromuz ve müşteri odaklı hizmet anlayışımız ile siz değerli müşterilerimize; 7/24 profesyonel asistans&yol yardım desteği, yedek araç, bakım&onarım, muayene, lastik yönetimi, ceza yönetimi, vale hizmeti ve özel talepleriniz doğrultusunda oluşan ek ihtiyaçlarınızı da karşılamak suretiyle kiralama süreci boyunca konforlu ve güvenli bir işbirliği deneyimi sunuyoruz.
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        Haberler Ekonomi Lider Filo halka arz ne zaman? LDR Turizm borsada ne zaman işlem görecek? LDR Turizm Lider Filo hisse kodu, hisse fiyatı ne kadar?
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