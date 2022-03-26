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    • Ekonomi
    • 26.03.2022 13:02
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    • 26.03.2022 13:02
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    Evlenecek gençlere müjde gibi haber! Hem geline hem damada 32.000 TL'ye kadar çeyiz desteği yardımı parası ödeniyor

    Evlenmek amacıyla gün sayan kadınlar ve erkeklere 'çeyiz parası' adı altında destek sağlanıyor. Ödenen para tutarı henüz amacıyla 12 bin 37 TL. Fakat 2022 yılıyla eş güdümlü başka ödemelere gelen zam çeyiz parasına da gelecek. Buna göre Ocak ayında yüzde 36.2 değerlerme oranının yansıtılabilir. Sonuç olarak de 16 bin 394 TL ödenmeye başlanır. Hem de bu destekten hem gelin hem de damat faydalanabilir. Ayrı ayrı ödeme alarak büyük sayılar elde edebilirsiniz. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Evlenecek gençlere müjde gibi haber! Hem geline hem damada 32.000 TL...

    Evlenecek çiftlere para desteği müjdesi geldi. Yuva kurmak isteyen fakat parasal nedenlerden ötürü dertli olan gençlere güzel haber verildi. 27 yaşından evvel ilk evliliklerini yapanlara 'çeyiz parası' veriliyor. Bu ödemeden almak amacıyla 3 sene bankada çeyiz hesabı kullanmanız gerekiyor. Peki çeyiz parası nedir, çeyiz desteği nasıl alınır, çeyiz hesabı devlet desteği ne kadar, çeyiz hesabı şartları nelerdir? Konu ile alakalı merak edilen bütün detaylar haberimizde... En az 36 en çok 47 ay bağlamında toplu olarak para biriktiren vatandaşlara hesaplarında var olan para üzerinden biriktirmiş oldukları tutarın yüzde 20'si ve 22'si olmak üzere verilmektedir.

    İLK DEFA EV ALACAKLARA NE KADAR VERİLECEK?

    5 yıl süresince para biriktiren vatandaşlara 2022 yılı konut hesabı devlet ödemesi teşvik parası 32.000 TL olarak ödenecek.

    Bu rakamlara göre çiftler ev almaları durumunda ayrı ayrı hesap açmaları durumunda 82 bin lira devlet desteği ödemesi yapılmaktadır.

    KONUT HESABI DEVLET DESTEĞİ HİBE PARA ALMA ŞARTLARI NELER?

    Bu anlamda baktığınız vakit konut hesabı yalnızca Türk lirası üzerinden açılabiliyor.

    Konut hesabı amacıyla ilk açılış tarihinde bir kerelik o yıl amacıyla bilgiler üst limit üzerinden toplu para ödemesi yapılabilmektedir. Bu halde tek seferde ilk kez para yatırırken toplu olarak yatırabilirsiniz.

    Birden çok konut hesabı ya da ortak konut hesabı açılması yasaktır.

    12 aylık devre amacıyla de konut hesabından yalnızca iki defa para çekilmesine izin verilir.

    Kişinin Türk vatandaşı olması şarttır.

    Hesaptan hibe para alınması amacıyla kesinlikle en az 36 ay süresince derli toplu para birikimi yapılması şarttır.

    Bu şartları taşıyan şahıslar hesaplarında biriktirmiş oldukları para tutarı üzerinden yukarıda belirti edilen miktarlarda ev sahibi olmaları durumunda devlet desteği ile hibe para ödemesi yapılmaktadır.

        ÇEYİZ HESABI NEDİR?

        Ziraat Bankası'nın internet sitesinde mevzuya dair şu veriler yer alıyor;

        Evlenmek hedefi ile asgari 3 sene birikim yaparak evlilik evveli gelir elde etmek ve en geç 27 yaşına kadar ilk evliliklerini gerçekleştirmek şartı ile devlet katkısına hak kazanılmasına imkân veren tasarruf hesabıdır.
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        Haberler Ekonomi Evlenecek gençlere müjde gibi haber! Hem geline hem damada 32.000 TL'ye kadar çeyiz desteği yardımı parası ödeniyor
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