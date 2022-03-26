Evlenecek gençlere müjde gibi haber! Hem geline hem damada 32.000 TL'ye kadar çeyiz desteği yardımı parası ödeniyor

Evlenecek çiftlere para desteği müjdesi geldi. Yuva kurmak isteyen fakat parasal nedenlerden ötürü dertli olan gençlere güzel haber verildi. 27 yaşından evvel ilk evliliklerini yapanlara 'çeyiz parası' veriliyor. Bu ödemeden almak amacıyla 3 sene bankada çeyiz hesabı kullanmanız gerekiyor. Peki çeyiz parası nedir, çeyiz desteği nasıl alınır, çeyiz hesabı devlet desteği ne kadar, çeyiz hesabı şartları nelerdir? Konu ile alakalı merak edilen bütün detaylar haberimizde... En az 36 en çok 47 ay bağlamında toplu olarak para biriktiren vatandaşlara hesaplarında var olan para üzerinden biriktirmiş oldukları tutarın yüzde 20'si ve 22'si olmak üzere verilmektedir.