ALTIN DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ (25 Mart 2022)? Altın alacaklar dikkat: İslam Memiş yatırımcılara doğru zamanı açıkladı! Sakın o hatayı yapmayın

İSLAM MEMİŞ'TEN KRİTİK AÇIKLAMA GELDİ: ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!

İslam Memiş özellikle altın yatırımcılarının kafasındaki "Gram altın almanın zamanı geldi mi? Ne zaman almalıyız?" sorularına net bir yanıt verdi.

İslam Memiş gram altın almak için doğru zamanı açıkladı. Ons altın ve gram altın fiyatında yıl içinde yeni rekorlar gelebileceğini vurgulayan İslam Memiş, şunları söyledi:

"Altının gram fiyatında ise bir sıkışma gözlemliyoruz. Gram altın/TL fiyatı 900-920 lira aralığına sıkışmış durumda. Ons altındaki yukarı yönlü hareketlerse sınırlı kalmaya devam ediyor. Ons altında yeniden 1880 dolar seviyesine bir geri çekilme bekliyorum. Gram altın fiyatında 850-900 bant aralığını takip ediyorum. Bu seviyelerin üzerinde gram altın almaya çok da sıcak bakmadığımı söyleyebilirim. 900 liranın altına sarkmalarda kademeli almanın daha uygun bir fırsat olacağını düşünüyorum. Yıllık bazda ise hem ons hem de gram altında yeni rekorlar bekliyor olacağım."