ALTIN DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ (25 Mart 2022)? Altın alacaklar dikkat: İslam Memiş yatırımcılara doğru zamanı açıkladı! Sakın o hatayı yapmayın

💥SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI - Yatırımcılar gram, çeyrek, yarım, tam, ata altın, cumhuriyet altını alış satış fiyatını merak ediyor. Haftanın son işlem gününde altın piyasasında hareketlilik hakim. Altın fiyatları 25 Mart Cuma günü yükselişe geçti. ''En karlı ve kazançlı yatırımın altın olduğunu rahatça söyleyebiliriz'' diyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş haftayı değerlendirdi. Memiş gram altın almak isteyenlere doğru zamanı açıkladı: ''900 liranın altına sarkmalarda kademeli almanın daha uygun bir fırsat olacağını düşünüyorum.'' İşte detaylar...
25 MART ALTIN FİYATLARI: GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM, ATA ALTIN NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları yukarı yönlü seyrediyor. İşte bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata altın, cumhuriyet altını, 18-22 ayar bilezik fiyatları:
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.515,00
SATIŞ: 1.534,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 933,67
SATIŞ: 933,85
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 847,71
SATIŞ: 854,34
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.185,00
SATIŞ: 6.279,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.154,23
SATIŞ: 6.307,57
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.031,00
SATIŞ: 3.071,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.053,00
SATIŞ: 6.119,00
ONS ALTIN
ALIŞ: 1.958,72
SATIŞ: 1.959,16