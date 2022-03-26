2022 sigara fiyatları zamlı liste: 🚬SİGARAYA YENİ ZAM MI GELDİ? 🔎Muratti, Lark, Kent, Camel, LM, Winston!

Son dakika haberine göre sigaraya yeni bir zam geldi. Imperial Tobacco sigara grubu zamlandı. Sigara tiryakileri hangi sigaralara zam geldi? Sigaraya zam var mı? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki Camel, Kent, LM, Winston, Samsun ne kadar oldu? Muratti, Lark, Kent, Camel, Rothmans, Viceroy, Medley kaç TL? İşte 2022 sigara fiyatları zamlı liste...
SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Son dakika haberine göre Imperial Tobacco sigara grubuna zam geldi. İşte 18 Mart sigara fiyatları zamlı liste:
👉IMPERİAL TOBACCO ZAMLI LİSTE
Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Philip Morris grubuna 2 TL zam gelmişti.
👉PHİLİP MORRİS