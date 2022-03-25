TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? Mart ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Beklenti anketi sonucu...

Mart ayı enflasyon oranı ne kadar? 2022 Mart ayı enflasyonu yüzde kaç? sorularının cevapları gündem oldu. Enflasyon açıklamasının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan verilerle konu netleşmiş olacak. İşte detaylar!
MART ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mart ayı enflasyon rakamlarının 4 Nisan tarihinde açıklanması bekleniyor.
ENFLASYON RAKAMLARINDA SON DURUM NEDİR?
TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.