Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 25.03.2022 17:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.03.2022 17:12
    ABONE OL

    TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? Mart ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Beklenti anketi sonucu...

    Mart ayının son günlerinden itibaren enflasyon oranının ne zaman açıklanacağı merak edildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin sonucuna göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi beklentisi yüzde 40,47 oldu. Şimdi gözler TÜİK tarafından açıklanacak Mart ayı enflasyon verilerine odaklandı. Peki, Mart ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

    Mart ayı enflasyon oranı ne kadar? 2022 Mart ayı enflasyonu yüzde kaç? sorularının cevapları gündem oldu. Enflasyon açıklamasının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan verilerle konu netleşmiş olacak. İşte detaylar!

    MART ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Mart ayı enflasyon rakamlarının 4 Nisan tarihinde açıklanması bekleniyor.

    ENFLASYON RAKAMLARINDA SON DURUM NEDİR?

    TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.

        ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ!

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi beklentisi yüzde 40,47 oldu.

        Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

        Geçen ay yüzde 2,81 olan mart ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 4,13'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 40,47 oldu.

        12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 24,83'ten 26,43'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 15,42'den 17,03'e yükseldi.

        Merkez Bankası faiz kararını gelecek hafta açıklayacak

        Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 16,68 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 16,62'den 17,42'ye çıktı.

        Bir önceki anket döneminde 9,5 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 21,2 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 17,7 milyar dolar oldu.

        Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 14,00

        Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 3,7'den yüzde 3,4'e gerilerken, gelecek yıl büyüme beklentisi ise değişmeyerek yüzde 4,2 oldu.

        TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına ilişkin beklentiler ise yüzde 14,00'te sabit kaldı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ABD’den fonlanan medya kuruluşları
        Haberler Ekonomi ⌛TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? Mart ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Beklenti anketi sonucu...
            SON DAKİKA