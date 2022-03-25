Muhtar maaşları ne kadar oldu? 2022 Muhtar maaşlarına zam mı geldi? Maaşlar 4 bin 250 TL mi olacak? Asgari ücret düzeyine...

Muhtar maaşları ne kadar olacak? Sorusu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Muhtarların görevi, diğer tüzel kişilerin görev ve yükümlülerinden oldukça farklıdır. Mahalle veya köylerde ortak alanlarla ile ilgili konularda muhtarlar aracılık yaparlar. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada, muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine çeken torba yasa teklifinin Meclis'e sunulacağını duyurdu. Peki, Muhtar maaşları ne kadar oldu? 2022 Muhtar maaşlarına zam mı geldi? Maaşlar 4 bin 250 TL mi olacak? İşte merak edilenler!