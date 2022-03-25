Muhtar maaşları ne kadar oldu? 2022 Muhtar maaşlarına zam mı geldi? Maaşlar 4 bin 250 TL mi olacak? Asgari ücret düzeyine...

Muhtar maaşları ne kadar olacak? Sorusu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Muhtarların görevi, diğer tüzel kişilerin görev ve yükümlülerinden oldukça farklıdır. Mahalle veya köylerde ortak alanlarla ile ilgili konularda muhtarlar aracılık yaparlar. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada, muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine çeken torba yasa teklifinin Meclis'e sunulacağını duyurdu. Peki, Muhtar maaşları ne kadar oldu? 2022 Muhtar maaşlarına zam mı geldi? Maaşlar 4 bin 250 TL mi olacak? İşte merak edilenler!
MUHTAR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada, "Muhtar maaşlarını Asgari Ücret seviyesine çeken, Vergi Usul Kanunuyla kaçakçılık suçunun zincirleme suç kapsamına alınmasını da içeren Eminevim şirketleri mağdurlarını koruyacak düzenlemeleri de içeren torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na bugün sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ AÇIKLAMIŞTI!
Muhtarların yeni maaşını Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamıştı.