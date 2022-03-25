👉Gece yapılan EFT ne zaman hesaba geçer? 2022 bankaların EFT ve havale saatleri nedir? 👩💻Gece EFT ve havale yapılıyor mu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Elektronik Fon Transferi (EFT) sistemi ile borç ödemek, farklı hesabına para yatırmak, başkanın hesabına ödeme yapmak gibi pek çok sebeple kullanılıyor ve belirli saatler arasında gönderilen paralar ulaşıyor. Diğer saatlerdeki transferler daha sonra ulaşıyor, işte konuya dair ayrıntılar...
👩💻HAFTA SONU VE GECE YAPILAN EFT NE ZAMAN HESABA GEÇER?
Bankaların kendi içinde belirlediği farklı EFT saatleri vardır. Bu işlemler genellikle sabah 8 ile akşam 17.30 arasında gerçekleştirilebilir. Bankanın EFT ve havale saatleri dışında herhangi bir işlem yapıldığında para, gönderilen hesaba, takip eden günün ilk EFT saati içinde yatar. Ancak FAST işlemi ile 1000 TL'ye kadar 7/24 EFT yapılabilir.
FAST Nedir?
FAST, elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi. Bu sistem ile 7/24 EFT işlemi yapabilir. Farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebiliyor. FAST limiti ilk aşamada 50 TL limitli olarak başlatılmıştı. Bu limit 1000 TL'ye çıkarıldı.