Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar;

ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM VE EMEKLİ İKRAMİYESİ

Tabii bu tip çalışmalar hangi takvimde gerçekleşir bunu bakanlık yapabilir. Bu konu bizim her zaman gündemimizdedir. Emeklilerimizin çalışanlarımızın konumu ve korunması her zaman gündemimizdir. Bahsettiğiniz şekilde bir düzenleme yapılacak noktasında değilim. Uygun bir durum oluştuğu zaman bununla ilgili açıklama yapılır ancak hem çalışanlarımızın hem de emeklilerimizin mevcut durumlarını iyileştirmek için her zaman bir çalışma yapıyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yılda iki kez zam gelmesine yönelik beklentileri değerlendirdi.

Asgari ücretin yasal olarak her yılın aralık ayında belirlendiğini anımsatan Bilgin, "Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, aralık ayında belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir" dedi.