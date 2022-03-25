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    • Ekonomi
    • 25.03.2022 08:01
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    • 25.03.2022 08:01
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    2022 sigara fiyatları zamlı liste: 🚬SİGARAYA YENİ ZAM MI GELDİ? 🔎Muratti, Lark, Kent, Camel, LM, Winston!

    Marlboro, Kent, Camel, Winston, Parliament gibi birçok marka sigaraya geçtiğimiz günlerde zam yapılmıştı. Bu kez ise Imperial Tobacco sigara grubuna zam geldi. İnternet arama motorlarında sigaralara zam geldi? sorusuna yanıt aranıyor. 2022 sigara fiyatları zamlı liste haberimizde! Muratti, Lark, Kent, Camel, LM, Winston, Samsun ve Imperial Tobacco sigara grubu güncel fiyatları...

    2022 sigara fiyatları zamlı liste: 🚬SİGARAYA YENİ ZAM MI GELDİ? 🔎Muratti, Lark, Kent, Camel, LM, Winston!

    Son dakika haberine göre sigaraya yeni bir zam geldi. Imperial Tobacco sigara grubu zamlandı. Sigara tiryakileri hangi sigaralara zam geldi? Sigaraya zam var mı? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki Camel, Kent, LM, Winston, Samsun ne kadar oldu? Muratti, Lark, Kent, Camel, Rothmans, Viceroy, Medley kaç TL? İşte 2022 sigara fiyatları zamlı liste...

    SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

    Son dakika haberine göre Imperial Tobacco sigara grubuna zam geldi. İşte 18 Mart sigara fiyatları zamlı liste:

    👉IMPERİAL TOBACCO ZAMLI LİSTE

    Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Philip Morris grubuna 2 TL zam gelmişti.

    👉PHİLİP MORRİS

        👉BAT

        Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL

        Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL

        Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL

        Kent Slims: Black, Grey: 25 TL

        Tekel 2000: 21, 50 TL

        Tekel 2001: 21,50 TL

        Viceroy: 22,00 TL

        Pall Mall: 22,00 TL

        Samsun: 22,00 TL

        Maltepe: 22,00 TL

        Rothmans: 21,50 TL

        IMPERİAL TOBACCO

        Davidoff Slims: 25,00 TL

        Davidof: 25,00 TL

        Davidof C Line Blue: 22,00 TL

        Bianca: 23,00 TL

        Polo:21,50 TL

        West: 21,00 TL

        West Grey SL: 22,00 TL

        Imperial Classic Red SL: 22,00 TL

        👉JTI

        Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22 TL

        Winston: Slender: 22 TL

        Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22 TL

        Winston: Xsence Black&Gray: 24 TL

        Winston: 23 TL

        Camel Slender: 21,5 TL

        Camel: 22 TL

        LD: 21,5 TL

        Monte Carlo Slender: 21,5 TL

        Monte Carlo: 21,5 TL
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        Haberler Ekonomi 2022 sigara fiyatları zamlı liste: 🚬SİGARAYA YENİ ZAM MI GELDİ? 🔎Muratti, Lark, Kent, Camel, LM, Winston!
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