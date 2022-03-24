Şubesiz, masrafsız 40.000 TL anında hesabınıza yatıyor! Para lazım diyen akın ediyor

Faizsiz ve masrafsız kredi kampanyası ile ilk 30 gün süresince %0 faiz oranları ile nakit sorunu çeken bütün vatandaşlara 1.000 TL'ye kadar nakit desteği sunuluyor. Aktif Bank NKolay üzerinden verdiği finansman türü, hemen nakit arayanlar amacıyla finansman çözümleri sunmayı başarıyor. 30 gün vade ile faizsiz olarak geri ödenebilen kredi amacıyla ilaveten rastgele bir masraf ve ek ücret talep edilmiyor.
Dijital bankacılık bölümünde Türkiye'de çoğu ilke imza atmayı başaran NKolay, ilk 30 gün amacıyla sıfır faiz ile yalnızca bin lira geri ödeme almaktadır. Vadesi 30 – 60 gün arasında olan nakit taleplerinde ise yüzde 2,99 faiz oranları ile toplam geri ödeme 1.037 TL olarak 31 gün amacıyla hesaplanmıştır. Hem de Aktif Bank şubesiz ve dijital bankacılık hizmetlerini sunmuş olduğu NKolay üzerinden 40 bin liraya kadar da hemen basit nakit desteği sağlamaktadır.
NKolay Anında İhtiyaç Kredisi
Şubede sıra beklemek mecburiyetinde kalmadan ve yorucu prosedürleri geri bırakarak hemen basitçe internet ya da mobil şubeler üzerinden basitçe 40 bin liraya kadar düşük faizli kredi alabilirsiniz. Bütün yurttaşların nakit problemlerinde cazip teklifler sunmayı başaran bankanın dijital dönüşüm politikaları kapsamında sunmuş olduğu kredi fırsatı ile 40 bin lira krediniz hazır.