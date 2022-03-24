Şubesiz, masrafsız 40.000 TL anında hesabınıza yatıyor! Para lazım diyen akın ediyor

Dijital bankacılık bölümünde Türkiye'de çoğu ilke imza atmayı başaran NKolay, ilk 30 gün amacıyla sıfır faiz ile yalnızca bin lira geri ödeme almaktadır. Vadesi 30 – 60 gün arasında olan nakit taleplerinde ise yüzde 2,99 faiz oranları ile toplam geri ödeme 1.037 TL olarak 31 gün amacıyla hesaplanmıştır. Hem de Aktif Bank şubesiz ve dijital bankacılık hizmetlerini sunmuş olduğu NKolay üzerinden 40 bin liraya kadar da hemen basit nakit desteği sağlamaktadır.