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    • Ekonomi
    • 24.03.2022 08:01
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    • 24.03.2022 08:01
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    🔥Nisan'da patlama yaşanacak! Altın fiyatlarında ezber bozuldu! Uzmanlar o tarih için alarm verdi! Ok yaydan çıkıyor 18 gram altın ve 22 ayar bilezik kaç TL?

    🔔Altın fiyatları için kritik haftalardayız. Nisan ayı yaklaşırken uzmanlardan geniş çaplı altın yorumları gelmeye başladı. Küçük ve büyük yatırımcılar altındaki hareketliliğin Nisan ayında devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Bu ay bir düşüş bir yükseliş yaşayan altın fiyatları önümüzdeki ay büyük düşüş ve ya yükseliş yaşayacak mı? Rusya-Ukrayna savaşında endişelerin yükselmesi ve küresel enflasyonun yükselmesinden yukarı yönlü seyreden ons altının olumlu bir haberin gelmemesi halinde yükselmeye devam etmesi bekleniyor. Peki Nisan'da altın fiyatı ne olacak? 22 ayar- 18 gram bilezik, çeyrek- yarım- tam altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatlarına yönelik beklentiler...

    🔥Nisan’da patlama yaşanacak! Altın fiyatlarında ezber bozuldu! Uzmanlar o tarih için alarm verdi! Ok yaydan çıkıyor 18 gram altın ve 22 ayar bilezik kaç TL?

    🔥Fed, Mart ayında faizi 25 baz puan artırarak 0,25-0,50 aralığına yükseltti. 3 yıl sonra ilk kez faiz artışına giden FED'in ardından Merkez Bankası Politika faizinin yüzde 14'te sabit tutulmasına karar verdi. Faiz kararları sonrası gözler altın fiyatlarına çevrildi. Mart ayını yavaş yavaş geride bırakmaya başladığımız şu günlerde Nisan ayında altında ne gibi hareketliliğin olacağı merak konusu oldu. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşının da devam etmesi nedeniyle altın son zamanların rekorunu kırıyor. Peki Nisan ayında neler olacak? Nisan'da altın fiyatı (22 ayar- 18 gram bilezik, çeyrek- yarım- tam altın) kaç TL olacak? İşte uzman görüşleri...

    GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

    Uzman yorumlarından önce güncel altın fiyatların bakalım;

    👉GRAM ALTIN

    ALIŞ: 913,78

    SATIŞ: 914,06

    👉ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.481,00

    SATIŞ: 1.505,00

    👉YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.970,00

    SATIŞ: 3.013,00

    👉 ALTIN (ONS)

    ALIŞ: 1.921,33

    SATIŞ: 1.922,06

    👉ATA ALTIN

    ALIŞ: 6.077,00

    SATIŞ: 6.142,00

    👉CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 5.921,00

    SATIŞ: 6.004,00

    👉REŞAT ALTINI

    ALIŞ: 5.953,47

    SATIŞ: 6.036,95

    👉22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 827,00

    SATIŞ: 857,38

    👉18 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 667,06

    SATIŞ: 667,26

    Şimdi gelelim kritik altın yorumlarına! Yatırımcılar dikkat! İşte altın fiyatları hakkında uzman değerlendirmeleri...

    ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, ÇIKACAK MI?

    Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın alım satım fiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş, gram altın fiyatının 900-920 lira aralığına sıkıştığını belirtti ve şöyle konuştu;

    ''Ama bu hafta ons altındaki 1907 dolar seviyesine kadar olan düşüşlerden kaynaklı gram altın/TL fiyatı operasyon süreci sonrası ilk defa 895 lirayı gördü. 900 liranın üzerindeki gram altın alım için uygun değildir. 850-900 lira bant aralığını kademeli alım fırsatı olarak değerlendiririm. Ama tekrar jeopolitik risklerde tırmanma olur ve hiç öngöremediğimiz hiç kimsenin bilmediği bir gelişme olursa ancak trend değişir"

    ''AŞAĞI YÖNLÜ BİR TREND GÖREBİLİRİZ''

    2022 yılı altın fiyat tahmini yapan İslam Memiş, "Ons altın 1907 dolar seviyesinde geri çekilme gördük ve yukarı hareketler çok kalıcı olmadı. 1900 dolar seviyesini yüksek gördüğüm için ons altında 1880 dolar seviyesini beklemeye devam ediyorum. Ons altında Rusya-Ukrayna hattından olumlu mesajlar gelirse yeniden aşağı yönlü bir trend görebiliriz. Ve ben bu beklentimi devam ettiriyorum. Düşüşleri görmeden yükselişleri görmeyeceğiz. Ama yükseliş beklentimiz ons altın için 2 bin 150 dolar, gram altında ise 1450 lira seviyesi. Bu yıl bu rakamı beklemeye devam ediyorum." diye konuştu.

    HAFTA SONLARI DİKKATLİ OLUN!

    Ayrıca hafta sonları için yatırımcıları uyaran altın uzmanı, ''Hafta sonları genelde piyasaların yarasını kaşırlar. Bu olumsuz haberler genelde hafta sonu oluyor ki yeni haftaya hazırlık olsun diye. Bu yüzden hafta sonları sosyal medyada çok ciddi bilgi kirliliği olur. Hafta sonu gelen yanlış haber akışlarına karşı rahat olun'' şeklinde konuştu.

        ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?

        Altın fiyatları için bir diğer yorum da Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy'dan geldi. İşte Özsoy'un değerlendirmeleri;

        ''Rusya – Ukrayna arasındaki savaşın 12. gününe girerken riskli varlıklardan çıkışların sert olduğu ve satıcılı bir seyrin hakim olduğu yeni bir haftaya başlıyoruz. Bu durumun çıktısı olarak da yeni haftanın ilk iş gününde erken saatlerinde 2000 dolar sınırına dayanan ons altın fiyatının hafta içerisinde bu çıtayı aşması muhtemel görülüyor.

        Ons altın fiyatı üzerinde gördüğümüz en belirgin konu ve güvenli liman olma özelliğinin iyicene ortaya çıkmasındaki durum da ABD Dolar Endeksi ile pozitif korelasyon halinde olup ikisinin de aynı anda yükselmesi. Normal şartlar altında eğer savaş olmasaydı ABD Dolar Endeksi 98 seviyelerinde iken ons altının beklenen seviyesinin 1900 doların altında olmasını makul karşılardık. Ancak görünen o ki savaş ile ilgili olumlu haberler gelmediği müddetçe ons altında 1923 dolar seviyesinin daha aşağısını görmeyiz.

        1923 doların da konuşulabilir hale gelmesi için de öncelikle 1967 doların altında kapanış görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu olasılıklar ise şu anda oldukça zayıf. Rusya'dan küresel gerilimi daha da artıracak söylemler gelmesi ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların daha da artması halinde 2000 dolar üzerindeki fiyatlamaya dair bir direnç seviyesi şu anda görülmüyor.

        ''DOĞRU ZAMANLAMAYI BEKLEMEK LAZIM''

        Gram altın ise hem ons altın hem de dolar/TL tarafındaki yükselişten kaynaklı şekilde 911TL seviyelerinde. Ancak gram altın yatırımcıları için önemli bir uyarım var. Ekonomi yönetimi eğer dolar/TL kurundaki 14.25TL üzerinde güçlenen yukarı hareketin önüne geçemeyeceğini görürse TL'yi destekleyici ilave bir paket açıklayabilir. Bu durumda dolar/TL kurunda yaşanabilecek sert geri çekilme de gram altını 900TL altına 850TL'ye yakın seviyelere çekebilir. Bu durumun akılda tutulması, dolar/TL hareketinin yakın izlenmesi ve ekonomi yönetiminin bu süre zarfında piyasalara ilişkin söylemlerini iyi takip etmek, doğru zamanlamayı beklemek lazım.''
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        Haberler Ekonomi 🔥Nisan'da patlama yaşanacak! Altın fiyatlarında ezber bozuldu! Uzmanlar o tarih için alarm verdi! Ok yaydan çıkıyor 18 gram altın ve 22 ayar bilezik kaç TL?
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