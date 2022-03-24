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    • Ekonomi
    • 24.03.2022 17:57
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    • 24.03.2022 18:05
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    BTTC son dakika: Bittorrent coin ne oldu? Bittorrent coin yükseldi mi düştü mü? BTTC yorumları...

    Yatırımcıları ngündeminde Bittorrent coin hakkında son dakika gelişmeler yer alıyor. Kripto para piyasalarında yukarı yönlü fiyat hareketleri görülüyor. Altcoinlerde de durum merak ediliyor. Peki Bittorrent coin yükseldi mi düştü mü? Bittorrent coin ne oldu? İşte BTTC son dakika yorumları...

    BTTC son dakika: Bittorrent coin ne oldu?

    Dünyanın yakından takip ettiği kripto para piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Güne $42.607,5700 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %0,68 azalışla $42.093,12 seviyesinde seyrediyor. Bittorrent coin ile ilgili dr araştırmalar yapılıyor. Peki Bittorrent coin ne oldu? Bittorrent coin yükseldi mi düştü mü? BTTC yorumları...

    BİTTORRENT COİN NE KADAR OLDU?

    Bittorrent coin yüzde 1.60 yükseldi.

    KRİPTO PARALAR NEDEN YÜKSELİYOR?

    Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen müzakereler kripto para piyasasının yükselmesinde etkili oluyor. Son zamanlarda müzakerelerden somut bir sonuç çıkmasa da Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin durma noktasına gelmesi jeopolitik risk algısının hafiflemesine yol açtı. Bu gelişmeyle birlikte kripto paralar gibi riskli varlıklar yükselişe geçti.

    Öte yandan savaşın etkileri emtia ve enerji fiyatlarının sert yükselmesine neden oldu. Bu durum küresel çapta enflasyonu körüklerken, ABD'de tüketici fiyatları 40 yılın zirvesindeki yerini korudu. Fed'in artan enflasyonist eğilim karşısında politika faizini 50 baz puan değil de 25 baz puan yükseltmesi kripto paralardaki yükselişi destekledi.

    BİTCOİN KAÇ DOLAR?

    Bitcoin'in değeri yüzde 2,38 arttı. Bitcoin'in alış fiyatı 42.909,02 Bitcoin'in satış fiyatı 42.909,01 Dolar oldu.

    BİTCOİN KAÇ TL?

    Bitcoin alış fiyatı 636.769,86 Bitcoin satış fiyatı ise 636.769,71 TL oldu.

    ETHEREUM KAÇ DOLAR?

    Ethereum'un değeri yüzde 3,17 yükseldi. Ethereum'un alış fiyatı 3.028,2600 Dolar, satış fiyatı ise 3.028,2500 Dolar oldu.

    ETHEREUM KAÇ TL?

    Ethereum'un alış fiyatı 44.939,3784 TL, satış fiyatı 44.939,2300 TL'dir.

        DOGECOİN KAÇ DOLAR?

        Dogecoin'in değeri yüzde 11,69 arttı. Dogecoin alış fiyatı 0,1357satış fiyatı ise 0,1356 Dolar oldu.

        DOGECOİN KAÇ TL?

        Dogecoin alış fiyatı 2,0138 TL, satış fiyatı ise 2,0123 oldu.

        RİPPLE KAÇ DOLAR?

        Ripple yüzde 0,90 arttı. Ripple alış fiyatı 0,8338 Dolar, satış fiyatı ise 0,8337 Dolar oldu.

        RİPPLE KAÇ TL?

        Ripple'ın alış fiyatı 12,3736 TL, satış fiyatı ise 12,3721 TL oldu.
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        Haberler Ekonomi BTTC son dakika: Bittorrent coin ne oldu? Bittorrent coin yükseldi mi düştü mü? BTTC yorumları...
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