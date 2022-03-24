BİTTORRENT COİN NE KADAR OLDU?

Bittorrent coin yüzde 1.60 yükseldi.

KRİPTO PARALAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen müzakereler kripto para piyasasının yükselmesinde etkili oluyor. Son zamanlarda müzakerelerden somut bir sonuç çıkmasa da Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin durma noktasına gelmesi jeopolitik risk algısının hafiflemesine yol açtı. Bu gelişmeyle birlikte kripto paralar gibi riskli varlıklar yükselişe geçti.

Öte yandan savaşın etkileri emtia ve enerji fiyatlarının sert yükselmesine neden oldu. Bu durum küresel çapta enflasyonu körüklerken, ABD'de tüketici fiyatları 40 yılın zirvesindeki yerini korudu. Fed'in artan enflasyonist eğilim karşısında politika faizini 50 baz puan değil de 25 baz puan yükseltmesi kripto paralardaki yükselişi destekledi.