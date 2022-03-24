⛽🚘BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ? EPGİS 25 MART AKARYAKIT'A ZAM GELDİ Mİ? 1 LT Benzin ve motorin kaç TL oldu? Zamlı fiyatlar!

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzin fiyatlarının 24 Mart Perşembe gece yarısı itibariyle yeniden zamlanması bekleniyor. Milyonlarca sürücü 'BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ? EPGİS 25 MART AKARYAKIT'A ZAM GELDİ Mİ? 1 LT Benzin ve motorin kaç TL oldu? sorularına yanıt arıyor. İşte Shell, Opet, PO, BP ZAMLI akaryakıt fiyatları ve 24 - 25 Mart Ankara - İstanbul benzin ve mazot alış satış fiyatları...
MOTORİNE ZAM KAPIDA
Motorine yeni bir zam geleceği iddia edildi. Buna göre bu gece yarısından (25 Mart) itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 1 lira 37 kuruş zamlanacak.
Benzinde ise fiyat değişimi beklenmiyor.
24 MART GÜNCEL ANKARA VE İSTANBUL BENZİN - MOTORİN FİYATLARI
23 Mart saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 1 lira 60 kuruş, motorinde 1 lira 62 kuruş zam geldi.
👉Zammın ardından Ankara ve İstanbul benzin motorin fiyatları 23 Mart tarifesi şu şekilde:
Bu geceki zamla birlikte, İstanbul Avrupa yakasında da bir litre benzinin fiyatı 19,69 TL'ye, bir litre motorinin fiyatı 22,21 TL'ye yükseldi
İstanbul Anadolu yakasında ise bir litre benzinin fiyatı 19,70 TL'ye, bir litre motorinin fiyatı 22,23 TL'ye yükseldi.
Ankara'da ise bir litre benzinin fiyatı 19,78 TL'ye, bir litre motorinin fiyatı 22,31 TL'ye yükseldi.
BRENT PETROL NE KADAR OLDU?
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 115,77 dolardan işlem görüyor.
Dün 119,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 115,48 dolar seviyesinde tamamladı.
Serbest piyasada petrol fiyatları 133 dolardan yüzde 25'in üzerinde değer kaybına uğrayarak 100 dolar psikolojik bandını aşağı yönlü kırılmış ve 2 haftanın en düşük seviyesi olan 97,5 dolara çekilmişti. Düşüş yaşayan brent petrol ardından benzin fiyatında indirim bekleniyor.
Bugün gerçekleşecek NATO zirvesinin ardından grafik takip edilecek.