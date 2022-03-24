⛽🚘BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ? EPGİS 25 MART AKARYAKIT'A ZAM GELDİ Mİ? 1 LT Benzin ve motorin kaç TL oldu? Zamlı fiyatlar!

Bu geceki zamla birlikte, İstanbul Avrupa yakasında da bir litre benzinin fiyatı 19,69 TL'ye, bir litre motorinin fiyatı 22,21 TL'ye yükseldi

İstanbul Anadolu yakasında ise bir litre benzinin fiyatı 19,70 TL'ye, bir litre motorinin fiyatı 22,23 TL'ye yükseldi.

Ankara'da ise bir litre benzinin fiyatı 19,78 TL'ye, bir litre motorinin fiyatı 22,31 TL'ye yükseldi.

BRENT PETROL NE KADAR OLDU?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 115,77 dolardan işlem görüyor.

Dün 119,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 115,48 dolar seviyesinde tamamladı.

Serbest piyasada petrol fiyatları 133 dolardan yüzde 25'in üzerinde değer kaybına uğrayarak 100 dolar psikolojik bandını aşağı yönlü kırılmış ve 2 haftanın en düşük seviyesi olan 97,5 dolara çekilmişti. Düşüş yaşayan brent petrol ardından benzin fiyatında indirim bekleniyor.

Bugün gerçekleşecek NATO zirvesinin ardından grafik takip edilecek.