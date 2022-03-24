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    • Ekonomi
    • 24.03.2022 11:01
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    • 24.03.2022 11:01
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    2022 yeni zamlı asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete zam gelecek mi, emekli ikramiyeleri kaç TL olacak? 📢 Beklenen açıklama geldi...

    2022 yılında asgari ücrete gelen rekor zam sonrası yeni gelişmeler yaşanmaya başlandı. AK Parti tarafından yapılan açıklamayla birlikte asgari ücrete 2. zam geleceği konuşulmuştu. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca kişi yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan son dakika konuya dair önemli açıklamalar geldi. Peki, yeni zamlı asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Asgari ücrete kaç TL zam gelecek? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 yeni zamlı asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete zam gelecek mi, emekli ikramiyeleri kaç TL olacak? 📢 Beklenen açıklama geldi...

    Asgari ücretle alakalı yeni ilerlemeler ve açıklamalar gelmeye başladı. Bilindiği üzere asgari ücret 2022 senesinde %50.54 oranında zamlanarak 4 bin 253 TL'ye çıktı. AK Parti kanadından gelen açıklamalarla eş güdümlü asgari ücrete 2. zam geleceği söylendi. Milyonlar heyecanla yeni maaşların ne kadar olacağını incelemeye başladı. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan önemli açıklamalar geldi. Peki, yeni zamlı asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Asgari ücrete kaç TL zam istikbal? İşte merak edilenler...

    ASGARİ ÜCRET YENİDEN ZAMLANACAK MI?

    Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Tokat'taki bir otelde düzenlenen "Çalışma Hayatında ve Sendikal Hayatta Kadın" konulu eğitim toplantısında yaptığı konuşmada, sendikalarında 200 bin kadın üye olduğunu, kadınların daha fazla sendikal faaliyetlerde bulunmalarını istediklerini söyledi.

    Son günlerde asgari ücretin temmuz ayında değerlendirilmesine yönelik tartışmalar bulunduğunu belirten Arslan, "Hak-İş olarak mevzuatı biliyoruz, asgari ücret tespit komisyonu ve mevzuatımız, asgari ücretin en az yılda bir defa belirlenmesi. Temmuz ayında asgari ücret belirlenir mi? Sayın Bakandan aldığımız bilgiler, mevzuatımızın bizim önümüze koyduğu gerçekler, komisyon toplanması, ücretin belirlenmesi, 1 Ocak 2023'ün beklenmesi gerekiyor. Dolayısıyla 3 ay önce başlayan asgari ücret tartışmaları, 'Temmuz ayında asgari ücret yeniden belirlenir mi?' sorusunun cevabı maalesef bugün için olumsuz." ifadelerini kullandı.

    Bu gerçekleri bilerek asgari ücret komisyonunun toplanmasına yönelik talepte bulunanlara saygı gösterdiklerini dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

    "Mevzuat eksikliği, Türkiye'nin içinden geçtiği zorluklar, dünyanın yaşadığı zorluklar, bölgemizde devam eden savaşlar, pandeminin tüm dünyayı sarstığı sonuçlarıyla baktığımız zaman, bunun pek de mümkün olmayacağını görüyorum. Hükümetimiz asgari ücreti temmuz ayında belirlerse de teşekkür ederiz. Bundan da hiç rahatsızlık duymayız. 'Allah razı olsun' deriz.

    Dolayısıyla bu şartları bilerek toplumu, çalışanları gereksiz yere bu anlamda meşgul etmek hem çalışanlarımız için hem de devletimize haksızlık. Asgari ücret tespit komisyonun temmuz ayında toplanması, evet, hoşumuz gider. Mümkün olursa iyi olur ama bugünkü mevzuatımızda bunun pek mümkün olmadığını görüyorum. Arkadaşlarımız bu noktada gerçekten hayal kırıklığı yaşasın istemiyoruz."

    Toplantıya Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir ile sendika üyeleri katıldı.

        Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar;

        ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM VE EMEKLİ İKRAMİYESİ
        Tabii bu tip çalışmalar hangi takvimde gerçekleşir bunu bakanlık yapabilir. Bu konu bizim her zaman gündemimizdedir. Emeklilerimizin çalışanlarımızın konumu ve korunması her zaman gündemimizdir. Bahsettiğiniz şekilde bir düzenleme yapılacak noktasında değilim. Uygun bir durum oluştuğu zaman bununla ilgili açıklama yapılır ancak hem çalışanlarımızın hem de emeklilerimizin mevcut durumlarını iyileştirmek için her zaman bir çalışma yapıyoruz.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yılda iki kez zam gelmesine yönelik beklentileri değerlendirdi.

        Asgari ücretin yasal olarak her yılın aralık ayında belirlendiğini anımsatan Bilgin, "Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, aralık ayında belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir" dedi.

        Haziran'da asgari ücrete zam olacak mı?

        AK PARTİLİ ÖZKAN, ZAM SİNYALİNDE BULUNMUŞTU

        Öte yandan, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan da asgari ücrete yılda iki kez zam getirilmesinin mümkün olup olmadığıyla ilgili geçen hafta açıklamada bulunmuştu.

        Özkan, "Bu, yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız" demişti.

        Yılbaşında asgari ücrete yüzde 50'nin üzerinde artış yapılmış ve 2.825 liradan 4.253 liraya çıkartılmıştı.

        Asgari ücret üzerindeki gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı.
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        Haberler Ekonomi 2022 yeni zamlı asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete zam gelecek mi, emekli ikramiyeleri kaç TL olacak? 📢 Beklenen açıklama geldi...
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