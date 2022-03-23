Rapor parası ne zaman yatar? 2022 rapor parası ne kadar, hesaplama nasıl yapılır? Kimler rapor parası alabilir, nereden ödenir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Diğer adı işgöremezlik ödemesi olan rapor parası belli başlı şartları taşıyan çalışanlara bildirim yapmaları durumunda ödeniyor ve rapor parası almak isteyenlerin merak ettiği tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
💸RAPOR PARASI YATTI MI, NE ZAMAN YATAR?
Şubat ayında rapor ödemesi bekleyen çalışanlar sık sık araştırmalar yapıyor. Rapor parası, işverenin raporu SGK'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle birlikte PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılıyor. Çalışanların 2 ay içerisinde bu öemeyi alması gerekiyor. Aksi taktirde ücret SGK'ya tekrar iade ediliyor. Aşağıdaki linkten ödemelerinizin yatıp yatmadığını kontrol edebilirsiniz.
RAPOR PARASI SORGULAMA EKRANI E-DEVLET
RAPOR PARASI ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR NELER?
İş göremezlik ödeneği alabilmek için, iş göremezlik raporu aldığınız tarihten 1 yıl önceki tarih içinde en az 90 gün prim yatırmanız gerekiyor. 1 ya da 2 gün gibi kısa sürelerde alınmış raporlar için Sosyal Güvenlik Kurumu iş göremezlik parası ödememektedir. Aldığınız raporda mutlaka bir hastalık teşhisi olmalıdır. Eğer raporunuzda bir teşhis yoksa, SGK size para ödemesi yapmaz. Aldığınız iş göremezlik raporunun hangi sosyal güvenlik kurumuna bildirildiğine de çok dikkat etmelisiniz. Çünkü iş göremezlik raporu aldığınız hastane kendisine yakın herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna yapabilir. İş göremezlik ödeneğinizi alabilmeniz için sizin bağlı olduğunuz sosyal güvenlik kurumuna bildirim yapılması gerektiğine dikkat ediniz.