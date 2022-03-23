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    • Ekonomi
    • 23.03.2022 08:58
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    • 23.03.2022 08:58
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    Rapor parası ne zaman yatar? 💸2022 rapor parası ne kadar, hesaplama nasıl yapılır? Kimler rapor parası alabilir, nereden ödenir?

    Gün içerisinde sıklıkla araştırılan sorular arasında rapor parası ne zaman yatar yer alıyor ve cevabı merak ediliyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bu hak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) taradından ödeniyor. Hamilelik, hastalık, iş kazası gibi durumlarda işçiler bu ödemeyi SGK'den alabiliyor ve bunun için gerekli şartları taşıyor olması ve başvuru yapması gerekiyor. Peki 2022 rapor parası ne kadar, hesaplama nasıl yapılır? Kimler rapor parası alabilir, nereden ödenir?

    takvim.com.tr
    Rapor parası ne zaman yatar?

    Rapor parası ne zaman yatar? 2022 rapor parası ne kadar, hesaplama nasıl yapılır? Kimler rapor parası alabilir, nereden ödenir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Diğer adı işgöremezlik ödemesi olan rapor parası belli başlı şartları taşıyan çalışanlara bildirim yapmaları durumunda ödeniyor ve rapor parası almak isteyenlerin merak ettiği tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

    💸RAPOR PARASI YATTI MI, NE ZAMAN YATAR?

    Şubat ayında rapor ödemesi bekleyen çalışanlar sık sık araştırmalar yapıyor. Rapor parası, işverenin raporu SGK'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle birlikte PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılıyor. Çalışanların 2 ay içerisinde bu öemeyi alması gerekiyor. Aksi taktirde ücret SGK'ya tekrar iade ediliyor. Aşağıdaki linkten ödemelerinizin yatıp yatmadığını kontrol edebilirsiniz.

    RAPOR PARASI SORGULAMA EKRANI E-DEVLET

    RAPOR PARASI ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR NELER?

    İş göremezlik ödeneği alabilmek için, iş göremezlik raporu aldığınız tarihten 1 yıl önceki tarih içinde en az 90 gün prim yatırmanız gerekiyor. 1 ya da 2 gün gibi kısa sürelerde alınmış raporlar için Sosyal Güvenlik Kurumu iş göremezlik parası ödememektedir. Aldığınız raporda mutlaka bir hastalık teşhisi olmalıdır. Eğer raporunuzda bir teşhis yoksa, SGK size para ödemesi yapmaz. Aldığınız iş göremezlik raporunun hangi sosyal güvenlik kurumuna bildirildiğine de çok dikkat etmelisiniz. Çünkü iş göremezlik raporu aldığınız hastane kendisine yakın herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna yapabilir. İş göremezlik ödeneğinizi alabilmeniz için sizin bağlı olduğunuz sosyal güvenlik kurumuna bildirim yapılması gerektiğine dikkat ediniz.

        RAPOR PARASI NASIL HESAPLANIR?

        Rapor parasını hesaplamak için öncelikle ilk üç aylık brüt gelir toplanır. Son üç aylık prim günü toplanır. Raporlu olunan gün sayısından 2 çıkartılır. 2 çıkartılmasının sebebi rapor parasının raporun ilk iki günü için verilmemesidir. İlk üç aylık brüt gelir, son üç aylık prim gününe bölünür. Çıkan sonuçla raporlu olunan gün sayısı (-2 gün de hesaplanır) çarpılır. Çıkan sonuç ayakta tedavi olması halinde 2 ile çarpılıp 3'e bölünür ve alacağınız rapor parasını bulmuş olursunuz. Rapor parasını E-Devlet şifrenizle e-Devlet sistemine giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Rapor parası ne zaman yatar? 💸2022 rapor parası ne kadar, hesaplama nasıl yapılır? Kimler rapor parası alabilir, nereden ödenir?
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