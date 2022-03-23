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    • Ekonomi
    • 23.03.2022 08:01
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    • 23.03.2022 08:01
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    Gram altın, çeyrek altın, ons altın yükselir mi, düşer mi? Altın neden düşüyor? 📌22 Mart 2022 İslam Memiş altın yorumları son dakika!

    📌Altın fiyatlarında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Altında artışlar yaşanmaya başlandı. Aylar sonra zirveye çıkan altın fiyatları Rusya - Ukrayna savaşı ardından kararsız bir seyirde ilerliyor. Yatırımcılar Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi yakından takip ediyor, fiyatlardaki etkileri anbean denetim ediliyor. Peki, altın neden düşüyor? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları neden düştü? İşte eksper yorumları... Altın fiyatları 22 Mart 2022 Salı gününe nasıl başladı? Saat 09:00 itibariyle gram altın 923 TL civarında satılıyor.

    takvim.com.tr
    Gram altın, çeyrek altın, ons altın yükselir mi, düşer mi? Altın neden düşüyor? 📌22 Mart 2022 İslam Memiş altın yorumları son dakika!

    📌Altın fiyatlarında Pazartesi gecesi itibariyle altın tarafında bir hareket görülüyor. Durum bu tür olunca altın yatırımı olanlar fiyatların neden düştüğüne dair eksperler tarafından oluşturulan yorumları okuyor. Peki, altın neden düşüyor? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları neden düştü? İşte eksper yorumları...

    CANLI ALTIN GRAFİĞİ!

    👉GRAM ALTIN 1.450 TL OLABİLİR! ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ? ALMALI MI SATMALI MI?

    Piyasa uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarıyla alakalı değerlendirmelerde bulundu: Emtialar harp ortamını sever. Altın ve gümüş gibi yatırım araçları enflasyonun ve jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde yıldızı parlar. Bunu herkes bilir. Fakat soru şu:

    Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Altın fiyatları uçuşa geçti eşik aşıldı Altında şok eden ön görü Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
    "Şuan gerçek bir harp mı, manipülasyon pazarı mı var?" Yüzde 90 amacıyla bu bozukluğun yanıtı "SAVAŞ" var. Benim yanıtım da "MANİPÜLASYON" var.

    👉Ons altın nasıl olur da 2000 doları geçemez!

    Dünyada enflasyon rakamları ve harp patlak vermişken ons altın nasıl olurda 2.000 dolar civarını yukarıya yönlü kıramaz?

    11. günde fiyatların nasıl manipüle edildiği açıkça ortada değil mi? Normal şartlarda en az 2.300 dolar ons'un olması gerekmez mi? Onu da kısa vade amacıyla baskılıyorlar.- Geçen sene "Geçici enflasyon söylemi yalanı" ile nasıl baskılamışlarsa aynı baskılanma. Eğer gene 1.880 dolar ya da daha aşağı fiyatı çekerlerse işte o vakit manipülasyon gerçekleştirdikleri meydana çıkacaktır.

    👉Öyle bir yükseliş olacak ki, fazlası insan fiziki olarak alamayacak

    - Altın ve gümüş gibi emtialar gerçek bir paradır. Altın ve gümüş her vakitte gibi değer artışını sürdürecektir. Hatta bu manipülasyondan sonra öyle bir yükseliş olacak ki, fazlası insan fiziki olarak alamayacak. Çoğu insanın o kadar kazancı olmayacak.

    👉Gram altın amacıyla 1450 lira öngörümde tereddüdüm yok

    Yıllık öngörüm olan ons altında 2.150 dolar, gram altında 1.450 lira ons gümüşte 40 dolar gram gümüşte 20 lira seviyelerinde bir terettüm yok. Fakat manipülasyonun geçmesi gerek.

    👉Önce kripto paraları parlatacaklar sonra...

    Önce kriptoların yıldızını parlatacaklar. Önce kripto paraları dipten toplayacaklar. Önce pariteleri dipten toplayacaklar.

    20Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Altın fiyatları uçuşa geçti eşik aşıldı Altında şok eden ön görü Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
    Toplamaları amacıyla bugün yüksek bir yerden altın ve gümüşü satmaları lazım. Geçen sene "Geçici enflasyon yalanına inanmayıp altınını satmayanlar kazandı"... Bu sene "Savaş manipülasyonu gören dip seviyelerde olan pariteleri ve kripto paraları toplayan kazanır"

    👉Bugünler 2 hafta sonra unutulur!

    Bu günler 2 hafta sonra unutulur. Ben gene altın, gümüş, kripto para ve pariteler üstünde oynanan oyunlar ile neler olduğunu hatırlatırım. Bugün bir şeye yatırım yapacaksınız, en çok değer kazanmışı en çok değer kaybeden ile takas yapın. Bu prosedürü de parite ile yapın. Yapın ki HANİCİLER gibi açıkta kalmayın!...

        👉22 MART GRAM ALTIN NE KADAR? CANLI ALTIN FİYATLARI!

        👉Gram altın alış fiyatı: 913,78 TL

        Gram altın satış fiyatı: 914,06 TL

        👉ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

        Çeyrek altın alış fiyatı: 1.481,00 TL

        Çeyrek altın satış fiyatı: 1.505,00 TL

        👉ALTIN (ONS) BUGÜN NE KADAR OLDU ?

        Altın ONS alış fiyatı: 1.921,33 Dolar

        Altın ONS satış fiyatı: 1.922,06 Dolar

        👉CUMHURİYET ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

        Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5 bin 921,00 TL

        Cumhuriyet altını satış fiyatı: 6 bin 004,00 TL

        👉22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

        22 ayar bilezik alış fiyatı: 828,52 TL

        22 ayar bilezik satış fiyatı: 835,50 TL

        👉YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

        Yarım altın alış fiyatı: 2 bin 970,00 TL

        Yarım altın satış fiyatı: 3 bin 013,00 TL

        👉22 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

        22 ayar altın alış fiyatı: 830,94 TL

        22 ayar altın satış fiyatı: 858,15 TL

        👉18 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

        18 ayar altın alış fiyatı: 667,06 TL

        18 ayar altın satış fiyatı: 667,26 TL

        👉14 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR?

        14 ayar altın alış fiyatı: 500,13 TL

        14 ayar altın satış fiyatı: 602,21 TL

        👉KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ BUGÜN NE KADAR?

        Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 29 bin 770,97 TL

        Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 30 bin 352,61 TL

        Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

        👉İSLAM MEMİŞ AÇIKLADI! FAİZ ARTMAYACAK, ALTIN VE DOLAR DÜŞECEK

        Merkez Bankası'nın bugün sürpriz yapmayacağını ve faizi yüzde 14'te sabit tutacağını bildiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "TCMB faiz kararı var. Dolar doğrultusunda çok yüksek beklentiye girmeyin derim. Ons'ların düşüşüne dolar da eklenir ve emtia fiyatlarında öngördüğüm düşüşler devam edebilir. Alım amacıyla de çabuk etmemek gerek. Zamanı geldiği zaman söylerim" uyarısı yaptı.

        👉İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN UYARISI

        Altına çok yüksek rakamlardan sık sık giriş gerçekleştirmek çok da doğru değildir. Her ne kadar uzun soluklu altın yatırımı yapacak olsanız da başka bütün yatırım yollarında bulunduğu gibi düştükçe alım gerçekleştirmek çok daha doğru olacaktır. Alttan alım gerçekleştirmek diye tanımladığımız bu kavramda bütçenizi dörde bölmeniz ve her düştüğü adımda bir parça bütçenizden altın yatırımı yapmanız doğru olacaktır. Bütün paranızla en üst seviyeden altın yatırımı gerçekleştirmek belki uzun soluklu yatırım amacıyla geçerlidir fakat daha çok kar elde etmek amacıyla düştükçe yatırım yapmalısınız.

        NOT: Bilgiler 22 Mart 2022 Salı günü saat 09.00 itibarıyla alınmıştır.

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        Haberler Ekonomi Gram altın, çeyrek altın, ons altın yükselir mi, düşer mi? Altın neden düşüyor? 📌22 Mart 2022 İslam Memiş altın yorumları son dakika!
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