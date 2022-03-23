Ereğli temettü hesaplara yattı mı? Temettü ödemeleri ne zaman hesaba geçer? Temettü ödeme takvimi 2022!





KÂRLAR 2.5 KAT ARTTI



Ekonomide geçen yıl yaşanan rekor büyüme, şirket bilançolarında da etkisini gösterdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net kârı geçen yıl 2020'ye göre yüzde 143 artarak 98 milyar 308 milyon liradan 238 milyar 843 milyon liraya yükseldi. BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında ilk yarı finansal sonuçlarını paylaşan 99 şirketten 91'i net kâr elde etti, 8'i ise zarar yazdı. Söz konusu şirketlerden geçen yıl en fazla net kâr elde eden ise 15 milyar 527 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik oldu. Net kârda Ereğli Demir ve Çelik'i, 15 milyar 193 milyon lirayla Koç Holding, 13 milyar 467 milyon lirayla İş Bankası, 13 milyar 73 milyon lirayla Garanti Bankası, 12 milyar 126 milyon lirayla Akbank, 12 milyar 32 milyon lirayla Sabancı Holding izledi.