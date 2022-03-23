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    • Ekonomi
    • 23.03.2022 10:00
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    • 23.03.2022 10:00
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    23 Mart güncel sigara fiyatları ne kadar? 2022 sigara zamlı fiyat listesi! Sigaraya zam mı geldi? Winston, Tekel 2000, Kent, Muratti...

    Gündemde tüm illerden vatandaşlar 23 Mart güncel sigara fiyatları ne kadar sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. 2022 sigara zamlı fiyat listesi en merak edilen konular arasında yer alıyor ve tiryaki olanlar bütçelerinden aylık ne kadar çıkacağını öğrenmek, hesaplama yapmak istiyor. Peki sigaraya zam mı geldi? Winston, Tekel 2000, Kent, Muratti gibi daha pek çok çeşidin fiyatı kaç lira? Tütün kullanıcıları Philip Morris, BAT ve JTİ grubu 2022 güncel sigara fiyatlarının kaç TL'den satışa sunulduğunu haberimizden öğrebilir.

    takvim.com.tr
    23 Mart güncel sigara fiyatları ne kadar?

    23 Mart güncel sigara fiyatları ne kadar? 2022 sigara zamlı fiyat listesi! Sigaraya zam mı geldi? Winston, Tekel 2000, Kent, Muratti ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tütün kullanıcısı sigara tiryakisi olan vatandaşlar araştırmalarını her gün yoğun bir şekilde yapıyor, fiyatlarda bir değişiklik olup olmadığını öğrenmek istiyor. Philip Morris, BAT ve JTİ grubu 2022 güncel sigara fiyatları ne kadar sorularının yanıtlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

    23 MART GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

    Philip Morris, BAT ve JTİ grubu 2022 güncel sigara fiyatları ne kadar?

    Winston Slender: 22 TL

    Winston Xsence: 24 TL

    Marlboro Roll 50: 25,00 TL

    Marlboro Edge: 25,00 TL

    Tekel 2000: 23,5 TL

    Tekel 2001: 23,5 TL

        Kent: 24,00

        Kent D Range: 24,00

        Marlboro Touch: 26,00 TL

        Marlboro: 27,00 TL

        Parliament: 27,50 TL

        L&M: 23,50 TL

        Muratti: 25,00 TL

        Muratti BLU: 24,00 TL

        Lark: 24,00 TL

        Chesterfield: 23,50 TL

        Kent Blue: 24,00

        Kent Slims: 27 TL

        Viceroy: 24,00 TL

        Pall Mall: 24,00 TL

        Samsun 24,00 TL

        Maltepe: 24,00 TL

        Rothmans: 23,50 TL
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        Haberler Ekonomi 23 Mart güncel sigara fiyatları ne kadar? 2022 sigara zamlı fiyat listesi! Sigaraya zam mı geldi? Winston, Tekel 2000, Kent, Muratti...
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