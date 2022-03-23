ASGARİ ÜCRET YENİDEN ZAMLANACAK MI?

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Tokat'taki bir otelde düzenlenen "Çalışma Hayatında ve Sendikal Hayatta Kadın" konulu eğitim toplantısında yaptığı konuşmada, sendikalarında 200 bin kadın üye olduğunu, kadınların daha fazla sendikal faaliyetlerde bulunmalarını istediklerini söyledi.

Son günlerde asgari ücretin temmuz ayında değerlendirilmesine yönelik tartışmalar bulunduğunu belirten Arslan, "Hak-İş olarak mevzuatı biliyoruz, asgari ücret tespit komisyonu ve mevzuatımız, asgari ücretin en az yılda bir defa belirlenmesi. Temmuz ayında asgari ücret belirlenir mi? Sayın Bakandan aldığımız bilgiler, mevzuatımızın bizim önümüze koyduğu gerçekler, komisyon toplanması, ücretin belirlenmesi, 1 Ocak 2023'ün beklenmesi gerekiyor. Dolayısıyla 3 ay önce başlayan asgari ücret tartışmaları, 'Temmuz ayında asgari ücret yeniden belirlenir mi?' sorusunun cevabı maalesef bugün için olumsuz." ifadelerini kullandı.