🔥Nisan’da patlama yaşanacak! Altın fiyatlarında ezber bozuldu! Uzmanlar o tarih için alarm verdi! Ok yaydan çıkıyor 18 gram altın ve 22 ayar bilezik kaç TL?

GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Uzman yorumlarından önce güncel altın fiyatların bakalım;

👉GRAM ALTIN

ALIŞ: 913,78

SATIŞ: 914,06

👉ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.481,00

SATIŞ: 1.505,00

👉YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.970,00

SATIŞ: 3.013,00

👉 ALTIN (ONS)

ALIŞ: 1.921,33

SATIŞ: 1.922,06

👉ATA ALTIN

ALIŞ: 6.077,00

SATIŞ: 6.142,00

👉CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.921,00

SATIŞ: 6.004,00

👉REŞAT ALTINI

ALIŞ: 5.953,47

SATIŞ: 6.036,95

👉22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 827,00

SATIŞ: 857,38

👉18 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 667,06

SATIŞ: 667,26

Şimdi gelelim kritik altın yorumlarına! Yatırımcılar dikkat! İşte altın fiyatları hakkında uzman değerlendirmeleri...

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, ÇIKACAK MI?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın alım satım fiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş, gram altın fiyatının 900-920 lira aralığına sıkıştığını belirtti ve şöyle konuştu;

''Ama bu hafta ons altındaki 1907 dolar seviyesine kadar olan düşüşlerden kaynaklı gram altın/TL fiyatı operasyon süreci sonrası ilk defa 895 lirayı gördü. 900 liranın üzerindeki gram altın alım için uygun değildir. 850-900 lira bant aralığını kademeli alım fırsatı olarak değerlendiririm. Ama tekrar jeopolitik risklerde tırmanma olur ve hiç öngöremediğimiz hiç kimsenin bilmediği bir gelişme olursa ancak trend değişir"

''AŞAĞI YÖNLÜ BİR TREND GÖREBİLİRİZ''

2022 yılı altın fiyat tahmini yapan İslam Memiş, "Ons altın 1907 dolar seviyesinde geri çekilme gördük ve yukarı hareketler çok kalıcı olmadı. 1900 dolar seviyesini yüksek gördüğüm için ons altında 1880 dolar seviyesini beklemeye devam ediyorum. Ons altında Rusya-Ukrayna hattından olumlu mesajlar gelirse yeniden aşağı yönlü bir trend görebiliriz. Ve ben bu beklentimi devam ettiriyorum. Düşüşleri görmeden yükselişleri görmeyeceğiz. Ama yükseliş beklentimiz ons altın için 2 bin 150 dolar, gram altında ise 1450 lira seviyesi. Bu yıl bu rakamı beklemeye devam ediyorum." diye konuştu.

HAFTA SONLARI DİKKATLİ OLUN!

Ayrıca hafta sonları için yatırımcıları uyaran altın uzmanı, ''Hafta sonları genelde piyasaların yarasını kaşırlar. Bu olumsuz haberler genelde hafta sonu oluyor ki yeni haftaya hazırlık olsun diye. Bu yüzden hafta sonları sosyal medyada çok ciddi bilgi kirliliği olur. Hafta sonu gelen yanlış haber akışlarına karşı rahat olun'' şeklinde konuştu.