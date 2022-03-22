Benzin ve motorine zam yapılacağı iddia edildi. Araç sürücüleri internet arama motorlarında konuya ilişkin resmi açıklamaları ve güncel benzin-mazot (motorin) fiyatlarını araştırmaya koyuldu. Petrol piyasasında son dakika yaşanan artış nedeniyle akaryakıt fiyatlarında da zam bekleniyor. Brent petrolün varili, 22 Mart itibariyle uluslararası piyasalarda 113-115 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Peki akaryakıt fiyatlarında son durum ne? EPGİS 22-23 MART BENZİNE VE MOTORİNE ZAM MI GELDİ? 1 LT Benzin ve motorin kaç TL? Shell, Opet, PO, BP ZAMLI akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Benzin ve motorine bir zam daha gelebilir. Bir süredir benzin ve motorine indirim beklentisi oluşmuştu. Bu gece yarısından itibaren zam geleceği iddiası sonrası resmi bir açıklama olup olmadığı merak konusu oldu. Akaryakıt sektörü kaynakları konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
BRENT PETROL SON DURUM
Petrol piyasasında Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik petrol ambargosunu değerlendirdiği haberleriyle fiyatlarda yükseliş kaydedildi.
ABD tipi ham petrol 119 doları görürken, Brent petrol de 10 gün sonra 120 dolara yaklaştı. Son iki günde de yüzde 15 değer kazandı.
Brent petrolün varili, bgün uluslararası piyasalarda 113-115 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
Dün 116,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 115,62 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,91 artışla 118,99 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 112,94 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'ya petrol ambargosu uygulamayı düşündüğü yönündeki haberler etkili oldu.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell dün AB dışişleri ve savunma bakanları toplantılarında Rusya'ya petrol ambargosu konusunu gündeme getiren bazı üye ülkelerin olduğunu ve ilginç tartışmaların yaşandığını ancak bir karar alınmadığını kaydetti.
Borrell, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya yaptırımların süreceğini ancak bu hafta içinde yeni bir paketin kabul edilmeyeceğini belirtti.
Öte yandan, Suudi Arabistan petrol tesislerine patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılar da arz endişelerini artırarak fiyatların yukarı yönlü seyrini destekledi.
Dün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Husilerin petrol tesislerine yönelik devam eden saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'ın küresel petrol piyasalarında yaşanacak arz kesintilerinden sorumlu tutulamayacağı bildirildi.
Saldırıların küresel enerji güvenliği ve istikrarını tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma enerji tedarikini koruma sorumluluğunu yerine getirmek üzere Husilere karşı kararlı adımlar atma çağrısında bulunuldu.
Brent petrolde teknik olarak 119,48 ile 121,86 dolar aralığının direnç, 117,10 ile 114,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
⛽BENZİN VE MOTORİNE ZAM İDDİASI
Petrol fiyatlarının tırmanması akaryakıt fiyatlarında yeni zam ihtimalini güçlendirdi. Ancak EPDK ve EPGİS'ten henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.
Enerji sektöründe yer alan kaynaklara göre ise, bu gece yarısından (23 Mart) itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 1 lira 60 kuruş, motorinde 1 lira 62 kuruş zamlanacak.
Bu geceki zamla birlikte, İstanbul'da bir litre benzinin fiyatı 19,70 TL'ye, bir litre motorinin fiyatı 22,25 TL'ye yükselecek.
GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
19 Mart'ta motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul'da 20,63 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 20,74 TL'ye yükseldi. Benzinin litresi ise yaklaşık olarak İstanbul'da 18,10 TL, Ankara'da 18,20 TL, İzmir'de 18,22 TL'den satılıyor. Zamla birlikte motorinde fiyat artış oranı, son bir yılda yüzde 192, yıl başından bu yana yüzde 68 oldu.