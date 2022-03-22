🚕EPGİS 22-23 MART BENZİNE VE MOTORİNE ZAM MI GELDİ? 1 LT Benzin ve motorin kaç TL? Shell, Opet, PO, BP ZAMLI akaryakıt fiyatları!

Benzin ve motorine bir zam daha gelebilir. Bir süredir benzin ve motorine indirim beklentisi oluşmuştu. Bu gece yarısından itibaren zam geleceği iddiası sonrası resmi bir açıklama olup olmadığı merak konusu oldu. Akaryakıt sektörü kaynakları konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

BRENT PETROL SON DURUM

Petrol piyasasında Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik petrol ambargosunu değerlendirdiği haberleriyle fiyatlarda yükseliş kaydedildi.

ABD tipi ham petrol 119 doları görürken, Brent petrol de 10 gün sonra 120 dolara yaklaştı. Son iki günde de yüzde 15 değer kazandı.

Brent petrolün varili, bgün uluslararası piyasalarda 113-115 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Dün 116,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 115,62 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,91 artışla 118,99 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 112,94 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'ya petrol ambargosu uygulamayı düşündüğü yönündeki haberler etkili oldu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell dün AB dışişleri ve savunma bakanları toplantılarında Rusya'ya petrol ambargosu konusunu gündeme getiren bazı üye ülkelerin olduğunu ve ilginç tartışmaların yaşandığını ancak bir karar alınmadığını kaydetti.

Borrell, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya yaptırımların süreceğini ancak bu hafta içinde yeni bir paketin kabul edilmeyeceğini belirtti.