EMEKLİ 2022 BAYRAM İKRAMİYELERİ ARTTI MI? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Önümüzde Ramazan ayı var. Ramazan Bayramı'na az bir süre kala milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli bayram ikramiyesi gündeme geldi. Ramazan ve Kurban bayramlarında yılda 2 kez ödenen emekli ikramiyeleri her sene zamlanarak ödeniyor. 2021 yılında 1100 TL olan bu ücretlerin 2022 yılında ne kadar artacağı ve ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. Peki Emekli 2022 bayram ikramiyeleri arttı mı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
EMEKLİ 2022 BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
2022 yılında emekli bayram ikramiyelerinin ilki Ramazan Bayram'ında ödenecek. Ramazan Bayramı 2 - 4 Mayıs tarihlerinde kutlanacak. Emekli ikramiyeleri de bayramdan bir kaç gün ödenmektedir. Dolayısıyla emeklilere de ödemeler Nisan ayı sonlarında hesaplarına yatacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ ARTTI MI, NE KADAR OLDU?
2022 Emekli Bayram ikramiyesi ile ilgili henüz yeni bir rakam açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir. İkramiyelere bu yıl enflasyonda son yıllarda görülen rekor artışlar nedeniyle zam yapılması bekleniyor.
Yılbaşında emekli maaşlarına yapılan zammın diğer pek çok alanda da yeni zamlar ile yetersiz kalması, özellikle bayram masraflarını nasıl karşılayacaklarını düşünen çok sayıda vatandaşın en azından bayram ikramiyelerine ciddi oranda bir zam yapılmasını istedikleri belirtiliyor. Konuya ilişkin çalışmalar ise henüz netlik kazanmış değil.
Vatandaşların beklentisi en az 2 bin liraya kadar artması yönünde olsa da henüz 2022 yılında emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı bilinmiyor.
MİLYONLARCA EMEKLİ BU HABERİ BEKLİYOR
İşte 2022 bayram ikramiyesi için öne çıkan 4 formül:
👉FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.
2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.