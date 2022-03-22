Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlara anında 10.000 TL hesaba yatıyor! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...

Bireysel nakit gereksinimlerini çözüme ulaştırmak amacıyla banka kredilerini tercih etmeye başlayan vatandaşlar makul oranlardan yararlanmaya başladılar. 2022 senesinde gereksinimleri daha da çoğalan çoğu dar gelirli vatandaşın kamu bankaları üzerinden sağlanan destek kredileri ile nakit gereksiniminin çözüme kavuşturulması hedefleniyor.
Ziraat Bankası 10.000 TL Nakit Başvurusu
Vatandaşların bütün bireysel gereksinimleri amacıyla Ziraat Bankası'nın Tüketici Kredisi kullanarak hemen 10.000 TL nakit desteğinden yararlanması sağlanacak. 36 aya kadar vade seçeneklerine de ye verdiği kredi kapsamında talep edilecek kredi miktarına ve vadesine göre özel oranların uygulanması hedefleniyor. Hem de kişilerin dilediği elastik ödeme yöntemlerinden birini seçerek de makul geri ödeme avantajlarından yararlanması sağlanacak.
Halkbank 10.000 TL Kredi Desteği
Halkbank'ın hemen nakit desteğinden yararlanmak isteyen bütün kişilerin dijital bankacılık kanalları üzerinden 10 bin TL kredi alması sağlanacak. Hızlı Kredi ile şubelere gitmeye lüzum kalmadan kullanabileceğiniz nakit desteği 36 ay vade olanağı ile geri ödenebilecek. 1.000 TL ile 10.000 TL arasında bütün gereksinimlerini amacıyla krediyi kullanabilirsiniz. Daha yüksek miktarda kredi istekleri amacıyla Halkbank'ın başka lüzumsinim kredisi ürün paketlerinin de makul oranlar ile kullanılması mümkündür.