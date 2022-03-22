Asgari ücrete zam gelecek mi, emekli ikramiyeleri kaç TL olacak? 2022 yeni zamlı asgari ücret ne kadar olacak? 📢 Açıklandı

2022 yılında asgari ücrete gelen rekor zam sonrası yeni gelişmeler yaşanmaya başlandı. AK Parti tarafından yapılan açıklamayla birlikte asgari ücrete 2. zam geleceği konuşulmuştu. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca kişi yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında asgari ücrete yapılacak 2. zamla ilgili açıklamada bulundu. Peki, yeni zamlı asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Asgari ücrete kaç TL zam gelecek? İşte merak edilenler...
Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar;
ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM VE EMEKLİ İKRAMİYESİ
Tabii bu tip çalışmalar hangi takvimde gerçekleşir bunu bakanlık yapabilir. Bu konu bizim her zaman gündemimizdedir. Emeklilerimizin çalışanlarımızın konumu ve korunması her zaman gündemimizdir. Bahsettiğiniz şekilde bir düzenleme yapılacak noktasında değilim. Uygun bir durum oluştuğu zaman bununla ilgili açıklama yapılır ancak hem çalışanlarımızın hem de emeklilerimizin mevcut durumlarını iyileştirmek için her zaman bir çalışma yapıyoruz.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yılda iki kez zam gelmesine yönelik beklentileri değerlendirdi.
Asgari ücretin yasal olarak her yılın aralık ayında belirlendiğini anımsatan Bilgin, "Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, aralık ayında belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir" dedi.