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    • Ekonomi
    • 22.03.2022 10:00
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    • 22.03.2022 10:00
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    Asgari ücrete zam gelecek mi, emekli ikramiyeleri kaç TL olacak? 2022 yeni zamlı asgari ücret ne kadar olacak? 📢 Açıklandı

    Asgari ücretle alakalı yeni ilerlemeler ve açıklamalar gelmeye başladı. Bilindiği üzere asgari ücret 2022 senesinde %50.54 oranında zamlanarak 4 bin 253 TL'ye çıktı. AK Parti kanadından gelen açıklamalarla eş güdümlü asgari ücrete 2. zam geleceği söylendi. Milyonlar heyecanla yeni maaşların ne kadar olacağını incelemeye başladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı ardından mühim açıklamalarda bulunarak asgari ücrete yapılacak 2. zamla alakalı konuştu. Peki, yeni zamlı asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Asgari ücrete kaç TL zam istikbal? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Asgari ücrete zam gelecek mi, emekli ikramiyeleri kaç TL olacak? 2022 yeni zamlı asgari ücret ne kadar olacak? 📢 Açıklandı

    2022 yılında asgari ücrete gelen rekor zam sonrası yeni gelişmeler yaşanmaya başlandı. AK Parti tarafından yapılan açıklamayla birlikte asgari ücrete 2. zam geleceği konuşulmuştu. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca kişi yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında asgari ücrete yapılacak 2. zamla ilgili açıklamada bulundu. Peki, yeni zamlı asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Asgari ücrete kaç TL zam gelecek? İşte merak edilenler...

    Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar;

    ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM VE EMEKLİ İKRAMİYESİ
    Tabii bu tip çalışmalar hangi takvimde gerçekleşir bunu bakanlık yapabilir. Bu konu bizim her zaman gündemimizdedir. Emeklilerimizin çalışanlarımızın konumu ve korunması her zaman gündemimizdir. Bahsettiğiniz şekilde bir düzenleme yapılacak noktasında değilim. Uygun bir durum oluştuğu zaman bununla ilgili açıklama yapılır ancak hem çalışanlarımızın hem de emeklilerimizin mevcut durumlarını iyileştirmek için her zaman bir çalışma yapıyoruz.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yılda iki kez zam gelmesine yönelik beklentileri değerlendirdi.

    Asgari ücretin yasal olarak her yılın aralık ayında belirlendiğini anımsatan Bilgin, "Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, aralık ayında belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir" dedi.

        AK PARTİLİ ÖZKAN, ZAM SİNYALİNDE BULUNMUŞTU

        Öte yandan, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan da asgari ücrete yılda iki kez zam getirilmesinin mümkün olup olmadığıyla ilgili geçen hafta açıklamada bulunmuştu.

        Özkan, "Bu, yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız" demişti.

        Yılbaşında asgari ücrete yüzde 50'nin üzerinde artış yapılmış ve 2.825 liradan 4.253 liraya çıkartılmıştı.

        Asgari ücret üzerindeki gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı.
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        Haberler Ekonomi Asgari ücrete zam gelecek mi, emekli ikramiyeleri kaç TL olacak? 2022 yeni zamlı asgari ücret ne kadar olacak? 📢 Açıklandı
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