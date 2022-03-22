Asgari ücrete zam gelecek mi, emekli ikramiyeleri kaç TL olacak? 2022 yeni zamlı asgari ücret ne kadar olacak? 📢 Açıklandı

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar;

ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM VE EMEKLİ İKRAMİYESİ

Tabii bu tip çalışmalar hangi takvimde gerçekleşir bunu bakanlık yapabilir. Bu konu bizim her zaman gündemimizdedir. Emeklilerimizin çalışanlarımızın konumu ve korunması her zaman gündemimizdir. Bahsettiğiniz şekilde bir düzenleme yapılacak noktasında değilim. Uygun bir durum oluştuğu zaman bununla ilgili açıklama yapılır ancak hem çalışanlarımızın hem de emeklilerimizin mevcut durumlarını iyileştirmek için her zaman bir çalışma yapıyoruz.