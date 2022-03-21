Sıfır faizli kredi almak isteyenlere 150.000 TL’ye kadar kredi verileceği duyuruldu, faizsiz kredi desteği netleşti!

Sıfır Faizle 84 Ay Ödemeli Kredi Müjdesi!

Köyünden uzak kalan ve yaşamını köyünde geçirmek isteyenleri sevindirecek bu kredi sorgusuz sualsiz başvuranlara verilecek. Krediye başvuracak olan vatandaşlar da ödeme vadesinin nasıl olacağını merak ediyor. Yüksek bir kredi olanağı sağlanmış olmasından ötürü geri ödemelerin nasıl olacağı müracaat sahipleri yönünden çok büyük bir ehemmiyet arz ediyor.