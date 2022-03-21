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    • Ekonomi
    • 21.03.2022 14:28
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    • 21.03.2022 14:28
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    Sıfır faizli kredi almak isteyenlere 150.000 TL’ye kadar kredi verileceği duyuruldu, faizsiz kredi desteği netleşti!

    Kim sıfır faizli kredi alabilmek istemez ki? Üstelik tam 150 bin Türk Lirasına varıncaya kadar faizsiz kredi kullanmak herkes ister! İşte sıfır faizli kredi kullanmak isteyenlere müjde! Yapılan açıklamalara göre 150.000 TL’ye kadar kredi verileceği, üstelik bu kredilerin faizsiz bir şekilde verileceği duyuruldu! İşte faizsiz kredi fırsatına dair merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Sıfır faizli kredi almak isteyenlere 150.000 TL’ye kadar kredi verileceği duyuruldu

    Sıfır faizli kredi alabilmek isteyenleri sevindirecek haberler arka arkaya gelmeye devam ediyor. Genellikle ülkece geçirmiş olduğumuz zorlu pandemi şartlarında bundan sonra makul kredi olanağından yararlanmaya başlamanız son derece basit olacak. Ziraat Bankası doğrultusundan başlatılmış olan köyde yaşam sürdürmek amacıyla bir sürü nedenim var kampanyası duyuruldu. Buna göre bundan sonra köyde yaşayacak olanlara yönelik başlatılmış olan bu proje sayesinde, başvurularını yapan vatandaşlar 150.000 TL hemen kapacak.

    Sıfır Faizli Kredi Almak İsteyenler 150.000 TL Kredi Başvurusunu Nasıl Yapacak?

    81 il çapında bütün vatandaşları yakından ilgilendiren yüksek rakamlı kredi haberi geldi. Buna göre Ziraat Bankası ile 150.000 TL kredi çekebilmeniz hayal olmayacak. Köyünde yaşam sürdürmek isteyenlere yönelik verilebilecek olan bu krediye başvurularınızı Tarım il Müdürlükleri üzerinden basitçe yapabileceksiniz. Başvurularınızı yaparak hemen 150.000 TL kredinizin tanımlanmasını sağlamaya başlayacaksınız. Böylece olabildiğince kolay bir şekilde nakit ihtiyaçlarınıza çözüm bulmayı başaracaksınız!

    Sıfır Faizle 84 Ay Ödemeli Kredi Müjdesi!

    Köyünden uzak kalan ve yaşamını köyünde geçirmek isteyenleri sevindirecek bu kredi sorgusuz sualsiz başvuranlara verilecek. Krediye başvuracak olan vatandaşlar da ödeme vadesinin nasıl olacağını merak ediyor. Yüksek bir kredi olanağı sağlanmış olmasından ötürü geri ödemelerin nasıl olacağı müracaat sahipleri yönünden çok büyük bir ehemmiyet arz ediyor.

        Öyle ki bankadan oluşturulan bir açıklama sonrasında, sıfır faizli 150.000 TL kredi içerisinde 84 ay ödeme basitliği tanınacak. Bu sayede bu tür krediye başvuracak olan vatandaşlarda 84 ay gibi uzun bir ödeme vadesi olan krediyi kullanmaya başlayacak. 150.000 TL alarak bundan sonra köyde hayata doğru ismim atmaya başlamış olacaksınız. Ziraat Bankasının başlatmış bulunduğu bu kampanyadan anında yararlanın.
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        Haberler Ekonomi Sıfır faizli kredi almak isteyenlere 150.000 TL’ye kadar kredi verileceği duyuruldu, faizsiz kredi desteği netleşti!
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