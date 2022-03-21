İş arayanlara müjde! 9 ay boyunca iş bulana kadar sigortalı olun! SGK ve İŞKUR'dan 4.250 TL aylık maaş alın! İşte başvuru şartları

Kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı ve ücretsiz izindeki çalışanlara bu destek verilmektedir. İş bulana kadar 9 ay SGK (SSK) sigortası yapılmaktadır. Hem de İŞKUR TYP uygulaması dahilinde ücretsiz mesleki eğitim ve kurslar verilmektedir. SGK doğrultusundan ödenecek işsizlik maaşı yeni yılla eş güdümlü güncellenmişti. İşte işsizlik maaşı amacıyla son konuşulan rakamlara dair ayrıntıların tamamı!
İşsizlik Maaşı Ne Kadar Oldu?
Pandemi sebebi ile çoğalan işsizlik ve iş bulma sürecinin uzaması vatandaşı olumsuz etkilemektedir. Hem de enflasyona bağlı olarak her yıl asgari ücret tekrardan düzenlenmektedir. Bu düzenlemeler ve ilerlemeler sonunda işsizlik maaşı, iş bulana kadar geride bıraktığımız sürede verdiği destek ve ücretsiz izne çıkartılan işçilerin maaşı 4250 TL olmuştur.
Buna ilaveten kısa çalışma ödeneği de denmektedir. Bu ödemeler brüt asgari ücret miktarına göre belirlenmekte olup iş bulana kadar geride bıraktığımız 9 ay süresince yatırılmaktadır. Faydalanmak isteyen adayların TYP uygulaması kapsamında müracaat yapması gerekmektedir. Burada işsizlik maaşı alabilmek amacıyla lüzumlu koşulların oluşuyor olmasına ilgi etmek şarttır.