Hazine ve Maliye Bakanlığı konut sektöründeki çalışmasını tamamladı! Konuta KDV indirimi geliyor





RAMAZAN KOLİLERİ RAFLARA ÇIKTI

11 ayın sultanı Ramazan'a geri sayım başlarken, marketler de hazırlıklarını tamamladı. Çaydan şekere, hububattan yağa temel ihtiyaç maddelerinin yer aldığı Ramazan kolileri raflarda yerini almaya başladı. Fiyatlar ise 90 liradan başlayıp 350 liraya kadar çıkıyor. Ayrıca çekler de hazırlandı. Hediye çeklerinin fiyatı ise 250 liradan başlıyor. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, bu yıl çeklerin payının yüzde 70'lere yükseleceğini kaydetti. Düzgün, "Marketler kolileri raflarına koymaya başladı. Fiyatlar 90 liradan başlıyor, içindeki ürünün markası ve çeşidine göre 350 liraya kadar çıkıyor" dedi.



1.3 MİLYON KİŞİYE HİBE

Ticaret Bakanlığı'nca, salgında işleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere gelir kaybı ve kira desteği olarak geçen yıl toplamda 4 milyar 304 milyon lira hibe verildi. Bu desteklerden 1 milyon 288 bin esnaf yararlandı. Halkbank tarafından 2000-2021 döneminde esnaf ve sanatkara toplamda 194 milyar lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırıldı. Geçen yıl içinde önceki yıllardan devir hariç, 245 bin 102 esnaf ve sanatkara, yüzde 50 faiz indirimli ve faizsiz krediler dahil olmak üzere 33 milyar 149 milyon lira kredi verildi.



TÜKETİCİ HAKLARI ARTIYOR

TBMM Genel Kurulu, bu hafta tüketicilerin korunmasına yönelik tedbirleri içeren kanun teklifi için mesai yapacak. Teklife göre, ön ödemeli satılan konutların, sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilmesi zorunlu olacak. Bu süre, sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyecek. Değeri 30 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda hakem heyetlerine başvurulacak.



TÜRK ÇAYINI TANITACAK

Başkan Tayyip Erdoğan'ın Nisan'da açılışının yapılacağını açıkladığı Rize- Artvin Havalimanı, Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı olacak. Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanında yöresel mimariyi yansıtan çay yaprağı şeklindeki giriş takı ile çay bardağı şeklindeki kulenin yapımı tamamlandı. Havalimanının içerisinde Çaykur Müzesi ile mini çay fabrikası da yer alacak.

Barış ŞİMŞEK

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