Hazine ve Maliye Bakanlığı konut sektöründeki çalışmasını tamamladı! Konuta KDV indirimi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıda ürünlerinin ardından konut sektöründe KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmayı tamamladı. Hem tüketiciyi hem sektörü rahatlatacak yeni model Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Tüketici ve sektörden gelen taleplerle devreye girecek ikili sistemle 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda yüzde 18'lik KDV yükünün azaltılması bekleniyor. Gelir İdaresi Başkanlığı; odalar, sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında ikili KDV sistemine yönelik kapsamlı bir çalışma yaptı. Sektör temsilcileri, konutta büyüklüğün 1-2 metrekare fazla olması halinde yüzde 18 KDV ödenmesinin usulsüz uygulamaları da beraberinde getirdiğine dikkat çekti.
TAPU HARÇLARI DA MASADA
Talepler hayata geçerse, 155 metrekarelik evin 150 metrekaresi yüzde 8, 5 metrekaresi yüzde 18'den vergilendirilecek. Böylece ödenecek vergide düşüş yaşanacak. Ayrıca tapu harçlarında da bir düzenlemeye gidilmesi bekleniyor. Hazal ATEŞ
EVDE YAKININA BAKANA 2.354 TL
Ülkemizde yaşlıların, engellilerin evinde bakımı için devlet nakdi destek sağlıyor. Desteğin tutarı 2 bin 354 lira olurken, bundan yararlanan 535 bin kişiye Mart ayı ödemeleri yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 260 milyon lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdık" dedi. Evde bakım desteği; yüzde 50 engelli raporu bulunan, kendi ihtiyacını karşılayamayacak kadar hasta, yaşlı kişilerin bakımı için ödeniyor. Bu destekten yararlanmak için; sağlık kurulu raporunun ağır engelli kısmında "Evet" yazan bir ibare bulunması; engelli bireyin bakıma muhtaç olduğunun rapor ile tespit edilmesi; hanede kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının 2 bin 835 liradan az olması gerekiyor.