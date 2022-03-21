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    Hazine ve Maliye Bakanlığı konut sektöründeki çalışmasını tamamladı! Konuta KDV indirimi geliyor

    Hazine ve Maliye Bakanlığı konut sektöründe KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmayı tamamladı. Konutta KDV'ye indirim geliyor. İşte sizler için derlediğimiz 21 Mart tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Konuta KDV indirimi geliyor

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıda ürünlerinin ardından konut sektöründe KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmayı tamamladı. Hem tüketiciyi hem sektörü rahatlatacak yeni model Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Tüketici ve sektörden gelen taleplerle devreye girecek ikili sistemle 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda yüzde 18'lik KDV yükünün azaltılması bekleniyor. Gelir İdaresi Başkanlığı; odalar, sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında ikili KDV sistemine yönelik kapsamlı bir çalışma yaptı. Sektör temsilcileri, konutta büyüklüğün 1-2 metrekare fazla olması halinde yüzde 18 KDV ödenmesinin usulsüz uygulamaları da beraberinde getirdiğine dikkat çekti.



    TAPU HARÇLARI DA MASADA
    Talepler hayata geçerse, 155 metrekarelik evin 150 metrekaresi yüzde 8, 5 metrekaresi yüzde 18'den vergilendirilecek. Böylece ödenecek vergide düşüş yaşanacak. Ayrıca tapu harçlarında da bir düzenlemeye gidilmesi bekleniyor. Hazal ATEŞ



    EVDE YAKININA BAKANA 2.354 TL
    Ülkemizde yaşlıların, engellilerin evinde bakımı için devlet nakdi destek sağlıyor. Desteğin tutarı 2 bin 354 lira olurken, bundan yararlanan 535 bin kişiye Mart ayı ödemeleri yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 260 milyon lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdık" dedi. Evde bakım desteği; yüzde 50 engelli raporu bulunan, kendi ihtiyacını karşılayamayacak kadar hasta, yaşlı kişilerin bakımı için ödeniyor. Bu destekten yararlanmak için; sağlık kurulu raporunun ağır engelli kısmında "Evet" yazan bir ibare bulunması; engelli bireyin bakıma muhtaç olduğunun rapor ile tespit edilmesi; hanede kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının 2 bin 835 liradan az olması gerekiyor.



        835 BİN ESNAFA BEYANNAME YOK
        Gelir İdaresi Başkanlığı, kazançları basit usulde tespit edilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 835 bin küçük esnafa yönelik vergi istisnasına örneklerle açıklık getirdi. Gelir Vergisi Genel Tebliği'ne göre; kendi işinde çalışan, yıllık kira bedeli 2021 için büyükşehirlerde 12 bin lira, diğer yerlerde 7 bin 600 lirayı aşmayan, 2022'de büyükşehir belediye sınırları içinde kalan yerler için 16 bin lira, diğer yerler için 10 bin lirayı aşmayan küçük esnafın kazançları basit usulde tespit edilecek. İstisna kazançlar gelir vergisi beyannamesine dahil edilmeyecek. Örneğin; kuaförlük yapan bir mükellef 2021'de 35 bin lira kazanç elde etti ve başka geliri bulunmuyor. Elde ettiği gelir vergiden istisna olacak, beyanname vermeyecek.



        ÖZEL HAYAT
        İtalyan tasarım stüdyosu Lazzarini, yeni sıradışı yat konseptini tanıttı. Özel hayatının gizliliğini koruyarak tatil yapmak isteyenlere yönelik tasarlanan Sovrano adlı 169 metrelik süper yatın ortasında, 3 katlı bir avlu yer alıyor. Büyük bir yüzme havuzu ve bahçenin olduğu bu alan, çevreden görünemiyor. Üstü açılır kapanabilir bu alan dört mevsim kullanılabiliyor. 2 helikopter pistine, büyük bir araba garajına sahip yat, deniz kenarında yemek yemek veya dinlenmek için su seviyesine inen platforma da sahip.



        RAMAZAN KOLİLERİ RAFLARA ÇIKTI
        11 ayın sultanı Ramazan'a geri sayım başlarken, marketler de hazırlıklarını tamamladı. Çaydan şekere, hububattan yağa temel ihtiyaç maddelerinin yer aldığı Ramazan kolileri raflarda yerini almaya başladı. Fiyatlar ise 90 liradan başlayıp 350 liraya kadar çıkıyor. Ayrıca çekler de hazırlandı. Hediye çeklerinin fiyatı ise 250 liradan başlıyor. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, bu yıl çeklerin payının yüzde 70'lere yükseleceğini kaydetti. Düzgün, "Marketler kolileri raflarına koymaya başladı. Fiyatlar 90 liradan başlıyor, içindeki ürünün markası ve çeşidine göre 350 liraya kadar çıkıyor" dedi.

        1.3 MİLYON KİŞİYE HİBE
        Ticaret Bakanlığı'nca, salgında işleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere gelir kaybı ve kira desteği olarak geçen yıl toplamda 4 milyar 304 milyon lira hibe verildi. Bu desteklerden 1 milyon 288 bin esnaf yararlandı. Halkbank tarafından 2000-2021 döneminde esnaf ve sanatkara toplamda 194 milyar lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırıldı. Geçen yıl içinde önceki yıllardan devir hariç, 245 bin 102 esnaf ve sanatkara, yüzde 50 faiz indirimli ve faizsiz krediler dahil olmak üzere 33 milyar 149 milyon lira kredi verildi.

        TÜKETİCİ HAKLARI ARTIYOR
        TBMM Genel Kurulu, bu hafta tüketicilerin korunmasına yönelik tedbirleri içeren kanun teklifi için mesai yapacak. Teklife göre, ön ödemeli satılan konutların, sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilmesi zorunlu olacak. Bu süre, sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyecek. Değeri 30 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda hakem heyetlerine başvurulacak.

        TÜRK ÇAYINI TANITACAK
        Başkan Tayyip Erdoğan'ın Nisan'da açılışının yapılacağını açıkladığı Rize- Artvin Havalimanı, Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı olacak. Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanında yöresel mimariyi yansıtan çay yaprağı şeklindeki giriş takı ile çay bardağı şeklindeki kulenin yapımı tamamlandı. Havalimanının içerisinde Çaykur Müzesi ile mini çay fabrikası da yer alacak.
        Barış ŞİMŞEK

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        Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı konut sektöründeki çalışmasını tamamladı! Konuta KDV indirimi geliyor
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