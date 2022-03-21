Doğalgaz yardımı neden yatmadı, ne zaman yatacak? 2022 Doğal gaz ödemeleri hangi tarihte hesaplara yatacak? Ödeme takvimi 2022!

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU

Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen haneler, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Doğalgaz fatura yardımı için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edebilecek.



Doğalgaz desteği başvurusu için öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı E-Devlet ekranı üzerinden sosyal yardım formunun doldurulmuş olması gerekmektedir. Sosyal yardım formu doldurulmayan vatandaşların başvurusu değerlendirme dışı kalabilecektir.