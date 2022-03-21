💥BENZİN, MAZOT, LPG'YE BÜYÜK İNDİRİM YOLDA! 1 Litre benzin ve motorin kaç TL? Opet, Shell, Total, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları!

Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Araç sahipleri, 'Benzin ve motorine indirim gelecek mi?' sorusunun yanıtını arama motorlarında araştırıyor. Sektör temsilcilerinden konuya ilişkin açıklamalar geldi. Peki, motorine ne kadar indirim yapılacak? 1 Litre benzin ve motorin (mazot) kaç TL? Opet, Shell, Total, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları!
İNDİRİM İKİNCİ EL PİYASASINI DA ETKİLEYECEK
Yapılacak olan indirimin ikinci el araç fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor. Benzin ve motorine yapılacak olan indirim söylentisi vatandaşı sevindirse de ne kadar indirim yapılacağı bilinmiyor. Şimdi vatandaşın gözü gelecek hafta motorin ve benzine yapılacak olan indirimde.
GÜNCEL BENZİN, LPG VE MOTORİN FİYATLARI
21 Mart Pazartesi günü İstanbul'da benzin fiyatları şu şekilde; 18.11 TL, motorin 20.68 TL, LPG 11.12 TL.... Ankara'da benzin ve LPG fiyatları şu şekilde; 18.20 TL, motorin 20.76 TL, LPG 11.34 TL... İzmir'de benzin ve LPG fiyatları şu şekilde; 18.22 TL, motorin 20.76 TL ve LPG'de 11.06 TL'den satılıyor.