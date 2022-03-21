💥BENZİN, MAZOT, LPG'YE BÜYÜK İNDİRİM YOLDA! 1 Litre benzin ve motorin kaç TL? Opet, Shell, Total, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları!





TAVAN FİYAT UYGULAMASI NEDEN GÜNDEM OLDU?

EPDK üç gün önce kanunun tavan fiyat uygulamasına ilişkin bir açıklama yaptı. Bunun sebebi de akaryakıt fiyatlarında görülen fazla karlar. Bunlara ilişkin bir toplantı yapılıyor.

Bizim gördüğümüz kar oranları biraz fazla bunun üzerinde bir fazlalık var. Ve fiyatlara çekidüzen vermezseniz fiyatlara tavan fiyat uygulaması getiririz deniyor.

YÜZDE 30 GİBİ KARLARDAN BAHSEDİLİYOR

Önümüzdeki günlerde bu gündeme gelebilir. Bu noktada yüzde 30 gibi karlardan bahsediliyor. Eğer böyle bir şey varsa EPDK tavan fiyat uygulaması getirerek biraz daha aşağıya çekebilir.

TAVAN FİYAT UYGULAMASI 2015'TE DE UYGULANDI

Bu toplantıda çok sayıda petrol şirketi uyarılmış. Bu zaten 2015'te uygulanmış. Eğer EPDK çıkıp bunu yapabileceğini söylüyorsa bu güncelliği koruyan bir tedbir biçimidir.