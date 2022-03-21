💥Ata lirası kaç TL? ATA ALTIN - Güncel altın alış satış fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını fiyatı

ALTIN VE GÜMÜŞ SAVAŞ ORTAMLARINI SEVER

- Emtialar savaş ortamını sever. Altın ve gümüş gibi yatırım araçları enflasyonun ve jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde yıldızı parlar. Bunu herkes bilir. Ancak soru şu:

- "Şuan gerçek bir savaş mı, manipülasyon piyasası mı var?" Yüzde 90 için bu sorunun cevabı "SAVAŞ" var. Benim cevabım da "MANİPÜLASYON" var.

ONS ALTIN NASIL OLUR DA 2000 DOLARI GEÇEMEZ!

- Dünyada enflasyon rakamları ve savaş patlak vermişken ons altın nasıl olurda 2.000 dolar seviyesini yukarı yönlü kıramaz?

- 11. günde fiyatların nasıl manipüle edildiği açıkça ortada değil mi? Normal şartlarda en az 2.300 dolar ons'un olması gerekmez mi? Onu da kısa vade için baskılıyorlar.

- Geçen yıl "Geçici enflasyon söylemi yalanı" ile nasıl baskılamışlarsa aynı baskılanma. Eğer tekrar 1.880 dolar veya daha aşağı fiyatı çekerlerse işte o zaman manipülasyon yaptıkları ortaya çıkacaktır.