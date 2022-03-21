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    • Ekonomi
    • 21.03.2022 23:45
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    • 21.03.2022 23:45
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    👨‍💼3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Bakan canlı yayında TARİHİ açıkladı! 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Maaşlar ne kadar artacak?

    3600 ek gösterge meselesi hakkında son dakika açıklamalar gelemyte devam ediyor. 2022 yılında gündeme gelen konular arasında 3600 ek gösterge de yer alıyor. Konunun görüldüğü ikinci toplantı geçtiğimiz günlerde düzenlendi. Şimdi sıra üçüncü toplantıya geldi. Bakan Soylu katıldığı canlı yayında 3600 ek gösterge ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Soylu 3600 ek göstergenin ne zaman netleştirileceğine dair son dakika bilgisini paylaştı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Maaşlar ne kadar artacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    👨‍💼3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Bakan canlı yayında TARİHİ açıkladı!

    3600 ek gösterge için son viraja girilirken; düzenlemeyle birlikte maaşlarda iyileştirmeler yapılacak. Tüm memurlar kapsama alınacak. 3600 ek göstergeye ilişkin son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Bakan Soylu, 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağına ilişkin son dakika açıklamada bulundu. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Maaşlar ne kadar artacak? İşte detaylar!

    BAKAN TARİHİ AÇIKLADI!

    Bakan Soylu, 3600 ek gösterge konusunda önemli açıklamada bulundu. Soylu, 3600 ek gösterge için, "Mayıs ayında netleşecek. 3-5 ay içerisinde biteceğini düşünüyorum. Çalışma Bakanımız Cumhurbaşkanımızın talimatıyla mayıs ayında netleştireceğini ifade etti. Sözünü Cumhurbaşkanımız verdi. Ben takipçisiyim." ifadelerine yer verdi.

    3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

    Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısı tamamlandı. Üçüncü toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak. İkinci toplantının ardından açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi konusunda ikinci toplantıyı bugün tamamladık. İlk toplantıda kamudaki personel sayıları üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üzerinden bir sunum yapılmıştı. İkinci toplantıda ek göstergenin çerçevesi nasıl olmalı konusunda teknik tartışmalar yapıldı ve bizim temel yaklaşımımız Memur-Sen olarak toplu sözleşme masasında sadece 4 meslek grubu üzerinden ifade edilen 3600 ek gösterge yerine tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve göstergelerin düzenlenmesi şeklinde karar almıştık. Onun için bugünkü toplantıda tüm çalışanların kendisinin içerisinde bulunacağı, kapsam içerisinde kendisini hissedeceği bir genel memnuniyeti baz alan adaletli bir düzenleme konusunda temel yaklaşımımızı ve ısrarımızı ifade ettik" dedi.

        3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

        Hürriyet'ten Noyan Doğan köşesinde konu hakkında bilgi verdi. İşte o yazı:

        Bu konuda şu bilgiyi paylaşayım; düne kadar ek göstergenin sadece öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanları kapsayacakken diğer meslek gruplarını da kapsaması gündemde. Düzenlemeyle memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek ve meslek gruplarındaki kademeler değişecek.

        Düzenlemeyle memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek ve meslek gruplarındaki kademeler değişecek.

        Yapılan çalışmaların odak noktasında emekliler var. Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırkenki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor.
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        Haberler Ekonomi 👨‍💼3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Bakan canlı yayında TARİHİ açıkladı! 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Maaşlar ne kadar artacak?
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