🏠2022 TOKİ indirim kampanyası başladı mı? TOKİ indirim kampanyası şartları neler, nasıl başvuru yapılır? Yüzde 22 indirim...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), indirim kampanyası hazırlandı. Borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar yüzde 22 indirim kampanyasından, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcıları da yüzde 10 indirim kampanyasından yararlanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurular hakkında bilgileri araştırıyor. Peki 2022 TOKİ indirim kampanyası başladı mı? TOKİ indirim kampanyası şartları neler, nasıl başvuru yapılır?
TOKİ 2022 İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLADI MI?
TOKİ duyurdu, yüzde 22 indirim kampanyası başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kısaca TOKİ, 2022 yılında borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 22 oranında indirim yapacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 22 Mart -19 Nisan 2022 tarihleri arasından ilgili bankaya başvuru yapabilir.
Ayrıca arsa alıcılarına de yüzde 10 oranında indirim uygulanacak. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar ise 22 Mart-14 Nisan 2022 tarihleri arasında başvurularını yapabilir.
İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut, iş yeri ve arsa alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, taksit ve geriye dönük herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.
Kampanyadan TOKİ tarafından satışları 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabiliyor.
Ayrıca kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut, iş yeri ve arsa alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.
Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.
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