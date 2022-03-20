Yurt dışı çıkış harcı hangi ülkelerde var, ne kadar süre geçerli? Yurt dışı çıkış harcı kaç TL oldu 2022? Harç ödeme nasıl yapılır?

Yurt dışı çıkış harcı hakkında aramalar hız kazandı. Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait pasaportla yurt dışına çıkan yolculardan alınan "yurt dışına çıkış harcı" tutarı yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre tutar açıklandı. Vatandaşlar yeni harç ödemeleri hakkında araştırmalara başladı. Peki, Yurt dışı çıkış harcı kaç TL oldu 2022? Yurtdışı çıkış harcı hangi ülkelerde var, ne kadar süre geçerli? Harç ödeme nasıl yapılır? İşte merak edilenler!