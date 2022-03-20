🚬SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 2022 sigara fiyatları zamlı liste: 🔎Muratti, Lark, Kent, Camel, LM, Winston!

Marlboro, Kent, Camel, Winston, Parliament gibi birçok marka sigaraya geçtiğimiz günlerde zam yapılmıştı. Bu kez ise Imperial Tobacco sigara grubuna zam geldi. İnternet arama motorlarında sigaralara zam geldi? sorusuna yanıt aranıyor. 2022 sigara fiyatları zamlı liste haberimizde! Muratti, Lark, Kent, Camel, LM, Winston, Samsun ve Imperial Tobacco sigara grubu güncel fiyatları...